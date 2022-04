WHO tworzy plany kryzysowe dla Ukrainy. Przygotowuje się też na wypadek użycia broni chemicznej

Dyrektor regionalny Światowej Organizacji Zdrowia na Europę Hans Kluge powiedział, że WHO szykuje się na potencjalny atak chemiczny na Ukrainie. – Biorąc pod uwagę niepewność obecnej sytuacji, nie ma gwarancji, że wojna nie stanie się jeszcze gorsza – powiedział przedstawiciel WHO, cytowany przez Sky News. – WHO rozważa wszystkie scenariusze i uwzględnia różne sytuacje, które mogą dotknąć naród ukraiński, przez konieczność ciągłej pomocy dużej liczbie rannych, po ataki chemiczne – oświadczył Kluge, nie podając jednak szczegółów.

Wojna na Ukrainie. Ostrzeżenia przed użyciem broni chemicznej

Ukraińscy politycy, w tym prezydent Wołodymyr Zelenski, i przedstawiciele państw zachodnich od tygodni ostrzegają, że Rosjanie mogą użyć broni chemicznej. Mówiła też o tym m.in. rzeczniczka Białego Domu Jen Psaki. „Wszyscy powinniśmy uważać na możliwe użycie przez Rosję broni chemicznej lub biologicznej na Ukrainie, lub na operację pod fałszywą flagą z jej użyciem. To jasny schemat” – napisała wówczas na Twitterze.

Daniłow: Jesteśmy przygotowani

– Ukraina jest przygotowana na potencjalne użycie broni chemicznej przez armię rosyjską – powiedział sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ołeksij Daniłow, cytowany przez Ukraińską Prawdę. Jak wskazał, szpitale i armia ma wystarczającą liczbę środków medycznych koniecznych do leczenia ludności po ataku chemicznym. – Wykonano odpowiednie prace, przeszkolono personel medyczny – zaznaczył.

WHO koordynuje pomoc dla ofiar

Przedstawiciel WHO poinformował też, że Światowa Organizacja Zdrowia koordynuje z Unią Europejską ocenę stanu zdrowia pacjentów z Ukrainy i rozlokowywanie ich w różnych krajach Europy. Przekazał też, że WHO dostarczyła już na Ukrainę 185 ton środków medycznych, a kolejne 125 ton jest w drodze.

