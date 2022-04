Czarzasty krytykuje kanclerza Niemiec. „Jest problem z Scholzem”

Wicemarszałek Sejmu i współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty jest rozczarowany polityką kanclerza Niemiec Olafa Scholza. Chodzi o oczywiście o wojnę na Ukrainie, a właściwie zbyt miękkie podejście do nakładania sankcji na Rosję. Czarzasty mówił o tym antenie Polskiego Radia w piątkowy poranek.

Czarzasty o sankcjach na Rosję

– Jest problem z Scholzem. To co robią Niemcy do tej pory mi się nie podoba. To jest kontynuowanie w części polityki byłej kanclerz Angeli Merkel, która w wielu aspektach też mi się nie podobała. Jestem ortodoksyjnym zwolennikiem sankcji na Rosję – skwitował Czarzasty.

Podkreślił, że wraz ze swoim środowiskiem politycznym podjął konkretne działania, które mają na celu skłonienie kanclerza Niemiec do zaostrzenia kursu wobec Rosji. Wśród nich znajduje się m.in. zorganizowanie spotkania z kierownictwem Partii Europejskich Socjalistów, która skupia lewicowe ugrupowania z całej Unii Europejskiej.

Wizyta w Polsce szefostwa Partii Europejskich Socjalistów

Do wspomnianego spotkania ma dojść w Polsce na początku przyszłego tygodnia. – Co zrobiliśmy w tej sprawie? Skierowaliśmy do szefostwa SPD i kanclerza Scholza ostre stanowisko w tej sprawie. W poniedziałek i wtorek – najpierw w Warszawie, potem na granicy polsko-ukraińskiej – pojawi się całe szefostwo PES-u. To będzie przykra rozmowa. Żeby była jasność, jeżeli chodzi o mnie, bo będę to spotkanie prowadził, będę rozsądnie krytyczny – zapowiedział polityk.

– Będę chciał, żeby zakończyło się ono przedyskutowaniem zmiany strategii SPD i przyspieszenia tych kwestii, które uważam, powinny się zadziać szybko. Mam na myśli blokadę zakupu ropy i gazu z Rosji – dodał Włodzimierz Czarzasty.

"Trzeba dawać znać Rosjanom: wyjdźcie na ulicę"

Wicemarszałek Sejmu wielokrotnie podkreślał, że jest zdecydowanym zwolennikiem nakładania ostrych na Rosję. Jak informowaliśmy blisko miesiąc temu, proponował m.in., aby wprowadzić zakaz wjazdu do Rosjan na teren Unii Europejskiej. Ten pomysł nie spotkał się z aprobatą innych polityków jego formacji. Jednak Czarzasty podkreśla, że tylko dzięki ostrym sankcjom jest możliwe "przebudzenie rosyjskiego społeczeństwa", które powinno obalić Władimira Putina.

Przypomnijmy, że po napaści na Ukrainę jego notowania wzrosły. Jak wynika z sondażu przeprowadzonego pod koniec marca przez Centrum Lewady – niezależna od władz, rosyjska organizacja badawcza – prezydent Rosji jest popierany przez aż 83. proc społeczeństwa.

