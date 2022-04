Tusk: Węgiel z Rosji ciągle do Polski przyjeżdża. Jeszcze raz gorąco zwracam się z apelem do rządu

Przewodniczący PO Donald Tusk kontynuuje wyjazdowe wizyty w różnych miejscach w kraju. W piątek przed południem był w Wólce Dobryńskiej, przy granicy polsko-białoruskiej.

– Jesteśmy tutaj dzisiaj, żeby pokazać to, o czym ostatnio mówi się w Polsce, czyli o ciągłym imporcie węgla z Rosji przez białoruską granicę, a więc o problemie pośredniego finansowania Rosji i jej agresji na Ukrainę. Niestety ten węgiel ciągle do Polski przyjeżdża. Tylko na trzech przejściach kolejowych z Białorusią: Kuźnica Białostocka, Siemianówka, Terespol, tylko w czasie trwania wojny to jest ponad 80 tys. wagonów. Nie wszystkie te wagony przewożą węgiel, ale na pewno ponad milion ton węgla – tylko w czasie wojny – przyjechało przez Białoruś z Rosji do Polski – wyliczał Tusk na konferencji prasowej, zorganizowanej na terenie terminala kolejowego. Za transport odpowiada – jak wskazał – w blisko 50 proc. PKP Cargo, czyli spółka kontrolowana przez państwo.

Donald Tusk: Natychmiast zastopować import rosyjskiego węgla do Polski

– Mówimy o tym bardzo często, żeby natychmiast zastopować import rosyjskiego węgla do Polski. Premier Morawiecki kluczy i nie posługując się prawdą, próbuje tłumaczyć, że Polska nie może nałożyć embarga, bo to jest w gestii Unii Europejskiej – mówił były premier. Według Tuska Morawiecki może „podjąć natychmiastowe, z dnia na dzień różne decyzje, które mogą zatrzymać zakup przez Polskę tego węgla”. – Jeszcze raz gorąco zwracam się z apelem do polskiego rządu, do premiera, by podjął takie decyzje. Musimy skończyć z tym procederem: dosyć finansowania Rosji, interesów rosyjskich, przez polskiego podatnika i polskie spółki Skarbu Państwa. To się musi skończyć – wezwał Tusk.

Embargo na węgiel z Rosji

W czwartek Sejm przyjął ustawę o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Zakłada ona zamrożenie majątków osób i podmiotów wpisanych na specjalną listę prowadzoną przez szefa MSWiA w związku ze wspieraniem agresji Rosji na Ukrainę, oraz wprowadza embargo na import węgla z Rosji.

