Prezydent Niemiec przyleci do Polski. Spotka się m.in. z Andrzejem Dudą

Prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier miał pojawić się w Polsce już 29 marca. Wizyta została odwołana dzień wcześniej z powodu wykrycia u prezydenta koronawirusa. Warto podkreślić, że miała to być jego pierwsza zagraniczna wizyta, od czasu wyboru na drugą kadencję w lutym tego roku.

Dlaczego wybór padł właśnie na nasz kraj? Steinmeier chciał w ten sposób podkreślić rolę Polski jako „centralnego partnera Niemiec”. Miał m.in. wziąć udział w pogrzebie wybitnego kompozytora Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie, podczas którego miał wygłosić przemówienie. W planach były również odwiedziny ośrodka Caritas, niosącego pomoc dla uchodźców.

Spotkanie z Dudą w Warszawie

Kancelaria prezydenta Niemiec poinformowała w czwartek, że kolejny termin wizyty został już ustalony. Steinmeier przyjedzie we wtorek, 12 kwietnia. Nie zdradzono jednak zbyt wielu szczegółów dotyczących harmonogramu wizyty. Ujawniono jedynie, że Steinmeier spotka się w Warszawie z prezydentem Polski Andrzejem Dudą.

Zakażenie Steinmeiera koronawirusem spowodowało nie tylko opóźnienie wizyty w Polsce, ale również zmianę porządku zagranicznych podróży. Pierwszym krajem, który odwiedzi po rozpoczęciu drugiej kadencji, będzie Finlandia. Prezydent Niemiec wybiera się tam z jednodniową wizytą w piątek, 8 kwietnia.

Steinmeier był w Polsce kilkukrotnie

Steinmeyer kilkukrotnie gościł w Polsce podczas sprawowania pierwszej kadencji. Głośnym echem odbiła się jego obecność w 2019 r. na obchodach 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej w Wieluniu. Wygłosił wówczas przemówienie, którym nazwał po imieniu odpowiedzialność Niemców za najkrwawszy konflikt w dziejach. Ostatnie słowa przemówienia zostały wygłoszone po polsku.

– To Niemcy dokonywali w Polsce zbrodni przeciw ludzkości. Kto twierdzi, że to przeszłość i że to się już skończyło, kto oświadcza, że panowanie nazistowskiego terroru nad Europą to tylko marginalia historii Niemiec, ten sam wydaje na siebie wyrok (...) Jako prezydent Niemiec chcę państwa zapewnić: Nie zapomnimy! Chcemy i będziemy pamiętać. Bierzemy na siebie odpowiedzialność, którą nakłada na nas nasza historia. Chylę czoła przed ofiarami ataku na Wieluń. Chylę czoła przed polskimi ofiarami niemieckiej tyranii. I proszę o przebaczenie – mówił do zgromadzonych w Wieluniu.

