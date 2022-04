Władimir Putin na pogrzebie Żyrinowskiego. Wszyscy zwrócili uwagę na istotny szczegół

Władimir Żyrinowski w lutym trafił do szpitala. U propagandysty potwierdzono COVID-19, a choroba miała gwałtowny przebieg. Polityk był znany z głoszenia nazistowskich haseł, a także udzielania antypolskich i ksenofobicznych wypowiedzi. Zmarł w wieku 75 lat.

Władimir Putin żegna Żyrinowskiego. Dziennikarze zwrócili uwagę na pewien szczegół

Informację o śmierci lidera Liberalno-Demokratycznej Partii Rosji przekazał podczas posiedzenia Dumy Państwowej jej przewodniczący Wiaczesław Wołodin. – Poinformowano nas, że Władimir Wolfowicz Żyrinowski zmarł po długiej i ciężkiej chorobie. To cios dla całej Rosji i armii jego zwolenników. Odszedł wielki człowiek, który zapisał się w historii naszego kraju i całego świata – powiedział Wołodin i zarządził minutę ciszy.

W Rosji w piątek i kwietnia odbywają się uroczystości związane z pogrzebem Władimira Żyroniwskiego. Ceremonię pogrzebową w Soborze Chrystusa Zbawiciela odprawił patriarcha Cyryl, głowa kościoła prawosławnego. Ciało polityka wystawiono również w budynku Domu Związków, gdzie mogą pożegnać go zarówno zwykli Rosjanie, jak i polityczni dostojnicy.

Przy trumnie Żyrinowskiego wystawiono gwardię honorową, która nieustannie pełni straż. Polityka pożegnali m.in. Wieczesław Wołodin, Michaił Miszustin, Dmitrij Miedwiediew Siergiej Szojgu, Siergiej Ławrow, czy też szefowie partii znajdujących się w rosyjskim parlamencie.

Żyrinowskiego pożegnał również prezydent Rosji Władimir Putin. To właśnie zdjęcia z jego wizyty przy trumnie zmarłego wywołały niemałe poruszenie. Ukraińska agencja UNIAN zwróciła uwagę, że Putin żegnał polityka w samotności. W pomieszczeniu nie było nikogo oprócz prezydenta Rosji. Zupełnie inaczej było m.in. podczas wizyty Miedwiediewa, wówczas przy trumnie wartę pełniło dwóch gwardzistów.

Putin boi się o własne życie? Wysęp w kuloodpornej klatce i tłum nałożony komputerowo

Od początku wojny na Ukrainie Władimir Putin rzadko pokazuje się publicznie, a jeżeli już do tego dochodzi, wywołuje to spore poruszenie. Na początku marca szeroko komentowane było nagranie, na którym Władimir Putin opowiadał o konflikcie na Ukrainie w towarzystwie kobiet. Uwagę przykuła ręka prezydenta, która w pewnym momencie "przeniknęła" mikrofon, co jest dowodem na to, że obraz został nałożony komputerowo, a prezydent Putin najprawdopodobniej z nikim się nie spotkał.

Szeroko komentowany był również występ Putina podczas koncertu na Łużnikach. Media spekulowały wówczas, że głowa Rosji przemawiała na stadionie otoczona kuloodporną klatką. Dodatkowo jego wystąpienie nie zostało w całości pokazane w telewizji, ponieważ przerwały ją działania hakerów.

