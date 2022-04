12. rocznica katastrofy smoleńskiej. Uroczyste obchody w Warszawie, Krakowie... ale i w Rosji

W niedzielę 10 kwietnia uroczyście obchodzona jest rocznica katastrofy smoleńskiej. Na cześć ofiar w całej Polsce zawyły syreny alarmowe.

twitter

Obchody rocznicy smoleńskiej tragedii są organizowane w całej Polsce, ale główne uroczystości odbywają się w Warszawie i w Krakowie.

Katastrofa smoleńska. Obchody w Warszawie

Uroczystości smoleńskie odbywają się przede wszystkim w Warszawie. Najwyżsi państwowi urzędnicy złożyli kwiaty przed wieloma miejscami w stolicy, m.in. w Sejmie.

twitter

Politycy związani z obozem rządzącym, na czele z wicepremierem Jarosławem Kaczyńskim o 8:00 wzięli udział w mszy świętej w kościele pw. Wniebowzięcia NMP i św. Józefa Oblubieńca.

twitter

Stamtąd ruszyli pod Pałac Prezydencki i na plac Piłsudskiego przed pomnik Lecha Kaczyńskiego i pomnik ofiar katastrofy smoleńskiej.

twittertwittertwitter

Politycy związani z opozycją brali udział w obchodach organizowanych przez warszawski ratusz na cmentarzu Powązki Wojskowe.

twitter

Na miejscu przemawiał prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

– W momencie, kiedy wojna jest u naszej granicy, kiedy miliony ludzi szukają u nas pocieszenia, potrzebna jest nam choćby namiastka wspólnoty, a nie kolejne spory nieprawdziwe – mówił prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. – Dzisiaj jest dzień zadumy, dzisiaj jest dzień modlitwy, dzisiaj jest dzień ciszy. Cześć ich pamięci – dodał.

Katastrofa smoleńska. Andrzej Duda w Krakowie

Z kolei prezydent Andrzej Duda rano obchodził rocznicę w Krakowie, gdzie wziął udział w mszy w katedrze na Wawelu. Następnie złożył kwiaty w krypcie, w której pochowana jest para prezydencka Maria i Lech Kaczyńscy.

twitter

– Ten rok ma swoją specyfikę. Stają przed oczami te obrazy... zniszczonego sprzętu... tak jak kiedyś widzieliśmy ten zniszczony samolot, tak teraz widzimy zniszczoną Ukrainę. Jak kiedyś widzieliśmy ciała tych, którzy zginęli, tak dziś widzimy ciała pomordowanych na Ukrainie – mówił Andrzej Duda po wyjściu z Wawelu. – Przypominają się też archiwalne obrazy zbrodni katyńskiej. Nie można zapomnieć, że oni wszyscy lecieli tam do Smoleńska, tam do Katynia, aby oddać hołd pomordowanym tam oficerom. To jest swoiste memento – podkreślił prezydent.

W Krakowie pojawiła się także delegacja wysłana przez polityków PSL.

twitter

Katastrofa smoleńska. Uroczyste obchody także w Rosji

Obchody 12. rocznicy katastrofy smoleńskiej udało się zorganizować także w Smoleńsku na miejscu katastrofy.

twitter

– Pamiętam jak cennym dobrem było miejsce w tym samolocie, wszyscy chcieli być w Katyniu z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej i dać wyraz znaczeniu, jakie ma dla nas pamięć o bohaterach, ofiarach stalinowskiej zbrodni – mówił polski ambasador w Rosji Krzysztof Krajewski.

Czytaj też:

NA ŻYWO: Obchody 12. rocznicy katastrofy smoleńskiej. Kwiaty, syreny i wystąpienie Kaczyńskiego