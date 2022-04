Wołodymyr Zełenski zwrócił się do Polaków w rocznicę Smoleńska. Jego minister poszedł krok dalej

10 kwietnia 2022 roku obchodzona jest 12. rocznica katastrofy smoleńskiej. Od rana trwają uroczystości z udziałem władz państwowych. O ważnym dla Polaków momencie pamiętał także prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski na Twitterze zapewnił o pamięci i solidarności z naszym narodem.

Prezydent Ukrainy w rocnzicę katastrofy smoleńskiej

„Czcimy pamięć ofiar katastrofy samolotu w pobliżu smoleńska, która dwanaście lat temu pochłonęła życie prezydenta Lecha Kaczyńskiego i przedstawicieli polskiej elity. Dzisiaj okazujemy solidarność polskim przyjaciołom i sojusznikom, którzy wspierają Ukrainę w walce przeciwko rosyjskiej agresji” – napisał Wołodymyr Zełenski na Twitterze.

Reznikow o Smoleńsku: Drugi Katyń

Do rocznicy katastrofy smoleńskiej nawiązał także Ołeksij Reznikow, szef ministerstwa obrony Ukrainy. „Drugi Katyń. 12 lat temu Polska straciła swoich najlepszych synów i córki w katastrofie w pobliżu Smoleńska. Ukraina wie z własnego doświadczenia, co znaczy ból straty. I jak ważne jest wsparcie naszych przyjaciół w takim momencie. Nasz ból jest współdzielony. Jedność jest naszą siłą” – napisał Reznikow. Po polsku dodał: „Za wolność naszą i waszą”. We wpisie oznaczył prezydenta Andrzeja Dudę.

Katastrofa smoleńska

Do katastrofy lotniczej polskiego rządowego samolotu doszło 10 kwietnia 2010 roku na lotnisku Smoleńsk-Sierwiernyj. Zginęli w niej wszyscy członkowie polskiej delegacji na uroczystości obchodów 70. rocznicy zbrodni katyńskiej oraz załoga samolotu. Wśród ofiar znaleźli się m.in. ówczesny prezydent RP Lech Kaczyński z małżonką Marią Heleną Kaczyńską, ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, wicemarszałkowie Sejmu i Senatu, grupa parlamentarzystów, dowódcy wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych RP, pracownicy Kancelarii Prezydenta, szefowie instytucji państwowych, duchowni, przedstawiciele ministerstw, organizacji kombatanckich i społecznych, a także osoby towarzyszące i oficerowie BOR.

