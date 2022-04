Przełomowy ruch Andrzeja Dudy. Prezydent zapowiada działania ws. zbrodni katyńskiej

– Katyń, Miednoje, Charków, Bucza, Hostomel, Mariupol. Ludobójstwo. Ponad 80 lat temu i dziś. Mordowali bezbronnych wtedy i dziś. Zacierali ślady wtedy i dziś. Kłamali wtedy i dziś. Nic się nie zmieniło – rozpoczął swoje przemówienie prezydent. – 10 kwietnia 2010 roku polska delegacja z prezydentem Lechem Kaczyńskim na czele udała się do Smoleńska po to, by dać świadectwo prawdzie. Polska nigdy nie pogodziła się z tą zbrodnią i jej konsekwencjami – mówił prezydent.

Andrzej Duda zarysował szkic historyczny rosyjskiego kłamstwa o Katyniu, podkreślając, że była to zbrodnia ludobójstwa popełniona na bezbronnych ofiarach. – Nigdy nie została ukarana. Zamiast tego mieliśmy kłamstwo katyńskie. Wmawianie światu, że to nie sowiecka Rosja odpowiada za tę zbrodnię, ale nazistowskie Niemcy. I tak przez kilkadziesiąt lat. Wbrew faktom, wbrew logice – zaznaczył Duda.

Prezydent podkreślił, że historia sowieckiej Rosji była budowana przez lata w logice kłamstwa katyńskiego, z wyparciem zbrodni popełnianych na Polakach. – Z krótkim epizodem na początku lat 90-tych za czasów prezydenta Borysa Jelcyna, kiedy nareszcie przyznano, że za zbrodnię katyńską odpowiadają „stalinowskie władze”. Jednak nie poszły za tym żadne dalsze działania. Śledztwo katyńskie zostało umorzone, żadni sprawcy nigdy nie zostali ukarani. A putinowska Rosja od lat ponownie gloryfikuje Stalina i Związek Sowiecki. Kłamstwo katyńskie wróciło do łask – mówił Andrzej Duda.

Andrzej Duda: Nieukarane zbrodnie wojenne budują poczucie bezkarności

Prezydent podkreślił, że taka logika w Rosji panuje do dziś. – Zapomniane i nieukarane zbrodnie wojenne, zbrodnie przeciw ludzkości budują poczucie bezkarności sprawców – wskazał Duda. – Tworzą przyzwolenie dla ich następców i naśladowców, którzy za ich przykładem popełniają podobne zbrodnie, gdy chcą dominować i decydować o losie innych państw i narodów. Widzimy to dzisiaj w pełni w trakcie brutalnej agresji Rosji przeciwko niepodległej i demokratycznej Ukrainie – tłumaczył prezydent.

Andrzej Duda wskazał, że Rosjanie także i dziś kłamliwie usprawiedliwiają zbrodnie na cywilach. – Widzimy, jak kłamstwo jest wykorzystywane do usprawiedliwienia rosyjskich zbrodni na ludności cywilnej, jak można w żywe oczy zaprzeczać faktom. W Polsce nie jest to dla nas żadnym zaskoczeniem, ale wielu przedstawicieli zachodniego świata dopiero dziś odkrywa skalę rosyjskiej manipulacji i zakłamania – mówił Duda.

Prezydent Duda zapowiada działania ws. Katynia

Zdaniem polskiego prezydenta, należy wyciągnąć wnioski z postawy Rosji i zdecydowanie walczyć z zakłamywaniem historii i „odwracaniem roli kata i ofiary”. – Zło trzeba nazywać złem, zbrodnię trzeba nazwać zbrodnią. Nierozliczenie przez międzynarodową społeczność zbrodni katyńskiej wydało zatrute owoce – mówił Duda.

Prezydent zapowiedział też wnioski do międzynarodowych trybunałów ws. zbrodni katyńskiej tak, by jej sprawcy zostali wreszcie nazwani.

Przez 80 lat ofiary i ich rodziny nie doczekały się sprawiedliwości za zbrodnię katyńską. Ludobójstwo się nie przedawnia. Dlatego będę domagał się rozstrzygnięcia tej sprawy przed międzynarodowymi trybunałami. Złożymy w najbliższym czasie odpowiednie wnioski. Ta zbrodnia musi zostać ostatecznie osądzona, a sprawcy nazwani – mówił Duda.

– Będę także podejmował wszystkie możliwe kroki dyplomatyczne, aby świat o zbrodni katyńskiej nie zapomniał i konsekwentnie potępiał jej sprawców. Jesteśmy to winni tym, którzy zginęli, ale jesteśmy to winni również tym, którzy przez lata walczyli o prawdę i pamięć o Katyniu – wskazał.

Dodał, że Polska będzie też wspierać Ukrainę we wszystkich działaniach prawnych i dyplomatycznych, których celem będzie ukaranie sprawców zbrodni popełnianych obecnie przez Rosjan. – Zrobimy wszystko, aby ofiary ukraińskie nie musiały czekać na sprawiedliwość aż 80 lat! – mówił Duda.

Wspomnienie Smoleńska i prezydenta Lecha Kaczyńskiego

Prezydent zaznaczył, że z rocznicą zbrodni w Katyniu na zawsze już związane będzie wspomnienie o katastrofie smoleńskiej. – Wspominając tamtą wielką tragedię, zawsze powtarzam: w Smoleńsku zginęli najlepsi z nas. Jestem pewien, że Polska byłaby dzisiaj inna, lepsza, gdyby oni żyli! – mówił Duda. Jak wskazał, obecna sytuacja na świecie pokazuje, jak słuszne były diagnozy prezydenta Lecha Kaczyńskiego z 2008 roku z Tbilisi.

– Dzisiaj to my realizujemy dziedzictwo prezydenta Lecha Kaczyńskiego – wspierając w każdy możliwy sposób Ukrainę, pomagając uchodźcom, wzmacniając nasze własne bezpieczeństwo, odgrywając istotną rolę w polityce międzynarodowej – podkreślił.

