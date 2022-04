Osobiste słowa premiera Morawieckiego. „Jak wielu Polaków, dowiedziałem się z radia”

„Jak wielu Polaków, o największej narodowej tragedii w dziejach współczesnej Polski dowiedziałem się z radia” – napisał na Facebooku premier w 12. rocznicę katastrofy smoleńskiej. Szef rządu wspomniał o tym, jak przeżywał pierwsze minuty po usłyszeniu tragicznych wieści i wymienił ofiary, które osobiście znał.

„Pierwsze przekazy jakie podawano, dawały nadzieję, że ktoś przeżył. Niestety, w kolejnych informacjach, ta nadzieja gasła. Szok, niedowierzanie, jakieś obrazy w pamięci, przywołujące ofiary, z których miałem okazję poznać. Jak Ola Natalli-Świat, Władek Stasiak, mój starszy kolega ze studiów, jak Sławek Skrzypek, działacz podziemia niepodległościowego z lat osiemdziesiątych” – napisał premier.

Premier o zobowiązaniu po katastrofie smoleńskiej

Katastrofę smoleńską określił mianem „momentu, który może zawrócić bieg historii”. „Polska za wybór wolności zawsze płaciła cenę krwi. Musimy zrobić wszystko, by dobrze tę wolność wykorzystać. Nie mogliśmy wybrać miejsca, w które rzucił nas los. Ale możemy nawet w najtrudniejszych warunkach wybrać, jaki los czeka nas w przyszłości” – rozważał premier.

Mateusz Morawiecki zaznaczył, że współcześni odpowiadają nie tylko przed ofiarami katastrofy smoleńskiej, ale też przed przyszłymi pokoleniami. „Jaką Polskę im zostawimy? Czy będą mogli żyć w Polsce wolnej i bezpiecznej? Czy jednak będą żyć w lęku o przyszłość?” – wyliczał pytania premier.

Na zakończenie szef rządu podkreślił, że „katastrofa smoleńska nie może zakrzepnąć w pomnikach a jej wspomnienie nie może stać się pustym rytuałem”. Morawiecki wskazał: „To nasze wielkie zobowiązanie. Zobowiązanie do pamięci, do prawdy i do czynu”.

Morawiecki: Musimy zrobić wszystko, by katastrofa smoleńska była ostatnią tragedią w naszych dziejach

Do katastrofy smoleńskiej premier nawiązał też we wpisie na Twitterze. „Polska za wybór wolności zawsze płaciła cenę krwi. Musimy zrobić wszystko, by katastrofa smoleńska była ostatnią tragedią w naszych dziejach. Suwerenność to nie tylko siła armii czy potęga gospodarcza – to też siła woli i determinacja, a te wymagają świadomości własnych dziejów i ich sensu” – napisał.

