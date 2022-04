Zełenski zapowiada ważny tydzień dla Ukrainy. „Rosja będzie się bać jeszcze bardziej”

W najnowszym przemówieniu prezydent Wołodymyr Zełenski kolejny raz wspomniał rocznicę katastrofy smoleńskiej i zapewnił swoją solidarność z „polskimi przyjaciółmi i sojusznikami, którzy zdecydowanie sprzeciwiają się rosyjskiej agresji”. Jednak większą część przemówienia zajęły odniesienia do Rosji i trwającej wojny.

Zełenski: Kiedy tchórzostwo rośnie, przeradza się w katastrofę

Zełenski mówił o strasznych, fatalnych błędach popełnionych przez Rosję w kontekście Ukrainy. Prezydent uważa, że wszystkie działania i zbrodnie Rosji, za które Rosja kłamliwe oskarża Ukrainę, pochodzą z tchórzostwa

– Kiedy tchórzostwo rośnie, przeradza się w katastrofę. Kiedy ludziom brakuje odwagi, by przyznać się do błędów, przeprosić, dostosować się do rzeczywistości, uczyć, zamieniają się w potwory. A kiedy świat to ignoruje, potwory decydują, że to świat musi się do nich dostosować – mówił.

Jednocześnie stwierdził, że Ukraina to zatrzyma. – Nic nie pomoże rosyjskiemu tchórzostwu. Nadejdzie dzień, kiedy będą musieli przyznać się do wszystkiego. Przyznają się do prawdy – zapowiedział.

Wojna na Ukrainie. „Ten tydzień będzie nie mniej ważny niż poprzednie”

Zełenski uważa, że rozpoczynający się tydzień „będzie nie mniej ważny niż poprzednie”. – Będzie tak samo dużo napięcia i jeszcze bardziej odpowiedzialnie. Rosja będzie się bać jeszcze bardziej. Boi się przegrać. Boi się, że trzeba będzie przyznać prawdę – podkreślił.

Prezydent zapowiedział, że wojska rosyjskie zaczną „jeszcze większe operacje na wschodzie” Ukrainy.

– Mogą użyć przeciwko nam jeszcze więcej pocisków, jeszcze więcej bomb lotniczych – wymieniał. – Ale przygotowujemy się do ich działań. Odpowiemy. Będziemy jeszcze bardziej aktywnie dostarczać Ukrainie broń. Będziemy bardziej aktywni na arenie międzynarodowej. Będziemy jeszcze bardziej aktywni na polu informacyjnym – zapewniał.

Zełenski poinformował, że będzie ubiegał się o jeszcze większą pomoc Zachodu i dalsze sankcje.

– Bez względu na to, jak bardzo [Rosjanie] boją się przyznać do swoich błędów, tragicznych, strasznych błędów, będą musieli to zrobić. Ponieważ wyraźnie przeważa nasza odwaga i prawdomówność. I to one wygrają – podsumował.

