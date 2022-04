„Poważny błąd” Władimira Putina. Amerykańscy urzędnicy o „strategicznej porażce” Rosji

Brytyjski dziennik „The Times” i amerykańska stacja CNN poinformowały, cytując amerykańskich urzędników, że już tego lata Finlandia i Szwecja mogą wstąpić do NATO. Rosja jeszcze przed atakiem na Ukrainę zarzucała NATO, że jej zagraża, domagając się gwarancji bezpieczeństwa. Jeśli celem ataku na Ukrainę miało być osłabienie Sojuszu, to ewidentnie przyniósł on odwrotny skutek.

„Poważny błąd strategiczny” Władimira Putina

Wysocy urzędnicy Departamentu Stanu USA powiedzieli CNN, że sprawa dołączenia Finlandii i Szwecji do NATO pojawiła się w ubiegłym tygodniu podczas spotkania ministrów spraw zagranicznych NATO, w którym wzięli udział także szefowie MSZ ze Sztokholmu i Helsinek.

Według urzędników Rosja popełniła „ogromny błąd strategiczny”, ponieważ Finlandia i Szwecja wydają się być gotowe do przystąpienia do NATO już latem. „Czy to coś innego niż poważny błąd strategiczny Putina?” – powiedział „The Times” jeden z wysokich rangą urzędników amerykańskich.

Coraz więcej Finów i Szwedów chce dołączenia do NATO

Dziennikarze obu mediów podkreślają, że coraz więcej Finów i Szwedów chce dołączenia do NATO, o czym jednoznacznie mówią sondaże.

„J eżeli spojrzysz na opinię publiczną w Finlandii i Szwecji i to, jak ich poglądy zmieniły się dramatycznie w ciągu ostatnich sześciu tygodni, myślę, że to kolejny przykład na to, jak doszło do strategicznej porażki ” – powiedział w tym tygodniu jeden z wysokich rangą urzędników Departamentu Stanu USA, cytowany przez CNN.

Wniosek Finlandii ma zostać złożony w czerwcu, a następnie swój wniosek ma złożyć Finlandia. Sekretarz generalny NATO, Jens Stoltenberg, zapowiadał już wcześniej, że gdyby oba kraje nordyckie zechciały wstąpić do NATO, wówczas procedura akcesyjna wobec nich byłaby bardzo szybka.

Jeśli Szwecja i Finlandia wejdą do NATO, to liczba państw w Sojuszu zwiększy się z 30 do 32 członków.

