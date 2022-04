Wybory prezydenckie we Francji. Kto wygrał? Są oficjalne wyniki pierwszej tury

Po przeliczeniu głosów ze wszystkich komisji wyborczych, największe poparcie w niedzielnych wyborach prezydenckich we Francji zdobył Emmanuel Macron. Ubiegający się o reelekcję prezydent otrzymał 27,84 proc. głosów. Drugie miejsce z wynikiem 23,15 proc. zajęła liderka skrajnie prawicowego Zjednoczenia Narodowego Marine Le Pen. Marcon i Le Pen zmierzą się ze sobą w drugiej turze wyborów, która odbędzie się za dwa tygodnie – 24 kwietnia.

Wybory prezydenckie we Francji. Wyniki

Niewiele mniejsze poparcie niż Le Pen – 21,95 proc. – uzyskał lewicowy Jean-Luc Mélenchon, co dało mu trzecie miejsce. Żaden z pozostałych dziewięciu kandydatów nie uzyskał poparcia wyższego niż 10 proc. Wyniki na dalszych miejscach przedstawiają się następująco:

Éric Zemmour -7,07 proc.

Valérie Pécresse – 4,78 proc.

Yannick Jadot – 4,63 proc.

Jean Lassalle – 3,13 proc.

Fabien Roussel – 2,28 proc.

Nicolas Dupont-Aignan – 2,06 proc.

Anne Hidalgo – 1,75 proc.

Philippe Poutou – 0,77 proc.

Nathalie Arthaud – 0,56 proc.

II tura za dwa tygodnie. Macron faworytem

Według sondażu Ipsos, przeprowadzonego w niedzielę po zamknięciu lokali wyborczych, w drugiej turze wyborów Emmanuel Macron może liczyć na 54 proc. głosów wyborców, a Marine Le Pen na 46 proc. Obecnego prezydenta może poprzeć większość wyborców Partii Zielonych i centroprawicy, a na Le Pen może zagłosować większość wyborów Erica Zemmoura. Z kolei elektorat Jean-Luc Mélenchona podzielił się mniej więcej po równo na część gotową wesprzeć Marcona, część, która może poprzeć Le Pen i wyborców, którzy zamierzają wstrzymać się od głosu.

Kogo popierają kandydaci?

Mélenchon wezwał swoich wyborców, by nie głosowali na kandydatkę Zjednoczenia Narodowego. – Wiemy, na kogo nigdy nie zagłosujemy, a zresztą Francuzi wiedzą, co robić i na kogo głosować. Nie wolno jednak oddać ani jednego głosu na panią Le Pen – powiedział na wiecu w niedzielę. Macrona poparły także kandydatki Republikanów i Zielonych: Valérie Pécresse i Yannick Jadot. Z kolei Eric Zemmour zaapelował do swoich wyborców o oddanie głosu na Le Pen.

