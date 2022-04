Donald Tusk: Perfekcyjna realizacja planu Putina przez PiS

„Minęła kolejna rocznica zamachu na prawdę, przyzwoitość i na jedność Polaków. Perfekcyjna realizacja planu Putina przez PiS” – napisał w poniedziałek na Twitterze przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk. Wpis byłego premiera pojawił się w czasie, gdy Antoni Macierewicz prezentował raport podkomisji smoleńskiej, na czele której stoi.

Katastrofa smoleńska. Macierewicz przedstawił raport

W czasie konferencji prasowej Macierewicz przekonywał, że „ostatnie 20 sekund lotu Tupolewa przesądziło o tragedii smoleńskiej”. Były szef MON oświadczył, że materiał dowodowy dotyczący katastrofy na lotnisku w Smoleńsku został „sfałszowany”. W czasie przemówienia Macierewicza na ekranie pojawiło się zdjęcie Donalda Tuska z Władimirem Putinem, a potem odtworzono rozmowę ówczesnego szefa MON Bogdana Klicha z Edmundem Klichem.

Następnie szef podkomisji smoleńskiej przedstawił „dowody na wybuch w samolocie Tu-154M”. – Głównym i bezspornym dowodem tej ingerencji był wybuch w lewym skrzydle na 100 metrów przed minięciem przez samolot brzozy na działce doktora Bodina nad terenem, gdzie nie było ani wysokich drzew ani innych przeszkód mogących zagrozić samolotowi. Podkomisja precyzyjnie zidentyfikowała miejsce, czas i dźwięk eksplozji, która zniszczyła skrzydło i zapoczątkowała katastrofę – oświadczył Macierewicz. – Jej kontynuacją była następna eksplozja w centropłacie kilkanaście metrów nad ziemią, która zniszczyła cały samolot i zabiła polską delegację z prezydentem Lechem Kaczyńskim na czele – stwierdził.

twitter

Kaczyński: 12. rocznica katastrofy, zbrodni, zamachu

Wprost o zamachu mówił też prezes PiS Jarosław Kaczyński w niedzielę, podczas wystąpienia z okazji 12. rocznicy katastrofy smoleńskiej. – Dziś wiemy, co się stało, mamy tę odpowiedź. Pełną, konsekwentną, odpowiadającą na pytania i zweryfikowaną przez ośrodki także poza Polską. Będzie o tym w najbliższych dniach, tygodniach, mowa. Będzie to przedstawione opinii publicznej. Chciałem to w 12. rocznicę katastrofy, zbrodni, zamachu, państwu powiedzieć – oświadczył lider partii rządzącej.

Czytaj też:

Tusk o słowach Kaczyńskiego: Pojawiła się okazja polityczna, by paskudne bzdury i brednie Macierewicza podnieść do rangi doktryny PiS