Mariupol szykuje się do „ostatniej bitwy”. Ukraińscy żołnierze: „Zostaliśmy spisani na straty”

36. Brygada Morska Ukraińskich Sił Zbrojnych im. Kontradmirała Mychajła Biłyńskiego zamieściła na Facebooku wpis, w którym opisała dramatyczną sytuację w Mariupolu, portowym mieście na południu Ukrainy, obleganym od wielu dni przez Rosjan. Grupa zaznaczyła, że broni miasta od początku inwazji Rosjan, już 47 dni. „Bombardowano nas z samolotów, ostrzeliwano ogniem artyleryjskim, z czołgów. Utrzymaliśmy godną obronę, czyniąc niemożliwe” – napisano.

Wojna na Ukrainie. „Ostatnia bitwa” o Mariupol

„Walczyliśmy przez ponad miesiąc bez dostaw uzbrojenia, bez wody, bez jedzenia. Niemalże piliśmy wodę z kałuż, umieraliśmy całymi grupami. Prawie połowa naszej brygady to ranni. Ci, którym nie oderwało ręki lub nogi i mogą chodzić, wracają na pole walki. Cała piechota zginęła, dlatego do wroga strzelają już artylerzyści, żołnierze obrony przeciwlotniczej, łącznościowcy, a nawet kierowcy, kucharze i orkiestra. Oni giną, ale walczą” – czytamy we wpisie ukraińskiej brygady walczącej w Mariupolu.

Żołnierze krytykują działania dowódców i zarzucają im brak obiecywanego wsparcia. „Wróg zepchnął nas do fabryki Azowmasz, okrążył, nakrył ogniem i teraz próbuje zniszczyć. Były możliwości, żeby przysłać nam rezerwy w celu wzmocnienia i przedłużenia naszej obrony. Była też szansa, żeby przełamać rosyjskie siły i przebić się z miasta do naszych wojsk” – relacjonują.

„Zostaliśmy spisani na straty”

„Nikt już nie chce z nami rozmawiać, zostaliśmy spisani na straty” – twierdzą żołnierze i wskazują, że „dzisiaj prawdopodobnie odbędzie się ostatnia bitwa”. „Pozostała nam tylko walka wręcz. Oznacza to dla części z nas śmierć, a dla pozostałych niewolę” – stwierdzają obrońcy Mariupola.

Od początku rosyjskiej inwazji walki o Mariupol są wyjątkowo ciężkie. Miasto jest niemal zupełnie zniszczone. Według szacunków zniszczonych zostało około 90 proc. budynków. Wciąż przebywają tam tysiące cywilów.

