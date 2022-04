Ławrow „nie rekomenduje” rosyjskim dyplomatom „samotnych spacerów po miastach”. „Są, jak wiecie, ataki”,

– Dyplomaci żyją i pracują w trudnych warunkach. Są, jak wiecie, ataki, w rzeczywistości ataki terrorystyczne przeciwko naszym instytucjom i przeciw bezpieczeństwu fizycznemu (dyplomatów – red.). Teraz nie rekomendujemy samotnych spacerów po miastach – oświadczył Siergiej Ławrow w wywiadzie dla rosyjskiego, państwowego kanału telewizyjnego Rossija 24. Szef rosyjskiej dyplomacji powiedział, że władze na Kremlu są „zaniepokojone sytuacją rodaków, obywateli lub po prostu Rosjan mieszkających za granicą”. Jak stwierdził, „są poddawani regularnym, fizycznym atakom”.

– Wiemy, że jest to omawiane w stolicach Zachodu, a także na spotkaniach zachodnich ambasadorów w Rosji. Mówiono nam, że jest powodem poważnego zaniepokojenia na spotkaniach ambasadorów państw Unii Europejskiej w Moskwie to, co dzieje się w związku z manifestacjami rusofobii w Europie. To szkodzi wizerunkowi UE. Ale ja powiedziałbym, że to nie szkodzi tylko pokazuje, jaki on naprawdę jest – mówił Ławrow na antenie Rossija 24.

W ostatnich dniach kolejne kraje wydalają rosyjskich dyplomatów. Zrobiły to już m.in. Niemcy, Francja, Włochy, Hiszpania, Dania, Szwecja czy kraje bałtyckie. 23 marca polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało o wydaleniu 45 dyplomatów.

Wojna na Ukrainie. Ławrow o celu „operacji wojskowej”

W wywiadzie dla państwowej telewizji minister spraw zagranicznych po raz kolejny wyłożył też cel „operacji specjalnej” na Ukrainie. W ten sposób Rosjanie nazywają inwazję, którą dokonali na ten kraj. – Nasza specjalna operacja wojskowa ma na celu położenie kresu lekkomyślnej ekspansji i lekkomyślnemu kursowi ku całkowitej dominacji Stanów Zjednoczonych i pozostałych krajów zachodnich na arenie międzynarodowej – oświadczył. Szef dyplomacji oznajmił też, że nie widzi powodu, by nie kontynuować negocjacji pokojowych ze stroną ukraińską. Stwierdził jednak, że na czas rozmów Rosja nie będzie przerywać działań wojskowych.

Czytaj też:

Wojna na Ukrainie. Rosjanie przygotowują się do walki partyzanckiej na swoim terytorium