Władimir Putin wydał rozkaz przesiedlenia 100 tys. Ukraińców na Syberię i za koło podbiegunowe

Jak informuje brytyjski „The Independent”, w zeszłym miesiącu Kreml wydał nadzwyczajny dekret, który nakazuje przesiedlenie 95 739 Ukraińców, w tym samozwańczych republik Donieckiej i Ługańskiej, a także z terytorium Federacji Rosyjskiej.

Władimir Putin zarządził przesiedlenia

W dokumencie stwierdzono, że „biorąc pod uwagę obecną sytuację” ma Ukrainie, Federacja Rosyjska „zatwierdza dystrybucję” obywateli do „podmiotów składowych Federacji Rosyjskiej” i zwraca się do ich władz o „zapewnienie przyjęcia” 95 739 osób. Dekret zawiera postanowienie o wysłaniu 11 398 osób na Syberię, 7218 na Daleki Wschód i 7023 na Kaukaz Północny, w tym do innych regionów jak silnie zmilitaryzowane republiki Czeczenii, Inguszetii i Dagestanu.

Powołując się na inne dokumenty, „The Independent” donosi również, że mieszkańców portowego Mariupola na wschodzie Ukrainy, który został niemal doszczętnie zniszczony w wyniku rosyjskiego ostrzału, podsuwano do podpisu dokumenty, które miały stwierdzać, że to wojska ukraińskie ostrzeliwały ich miasto. Osoby, które złożyły podpisy, miały usłyszeć, że nie mogą wrócić na Ukrainę, bo grozi im „prześladowanie”.

Miliony Ukraińców musiało opuścić swoje domy

Według szacunków Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji liczba Ukraińców, którzy od czasu rosyjskiej inwazji musieli opuścić swoje domy, ale pozostają na terenie kraju, przekroczyła 7,1 miliona.

Z kolei Organizacja Narodów Zjednoczonych poinformowała we wtorek, że z powodu działań wojennych z Ukrainy uciekło ponad 4,6 mln osób. 90 proc. z nich to kobiety i dzieci. Rzecznik UNHCR Matt Saltmarsh zwrócił uwagę, że obecnie liczba uchodźców przekraczających granicę znacznie spadła, ale ci, którzy decydują się na ucieczkę, są bardziej bezbronni niż w początkowej fazie wojny, mają mniej środków i nie mają planu dotyczącego tego, gdzie się udać.

