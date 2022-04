Ambasador Ukrainy „zaniepokojony” pomysłem Watykanu na Drogę Krzyżową w Koloseum

Tradycyjnie w Wielki Piątek w Koloseum odbędzie się uroczysta Droga Krzyżowa z udziałem papieża Franciszka. W poniedziałek Stolica Apostolska ogłosiła szczegóły tegorocznego nabożeństwa. Watykan poinformował, że rodziny ukraińska i rosyjska będą wspólnie nieść krzyż przy XIII stacji, poświęconej śmierci Jezusa na krzyżu. Odczytane zostaną również rozważania napisane przez przyjaciółki: Ukrainkę i Rosjankę, które poznały się w Rzymie. Przy tej stacji ma też zostać odczytana modlitwa o „pokój, braterstwo i odbudowę tego, co bomby miały unicestwić”.

Droga Krzyżowa. Ambasador Ukrainy „zaniepokojony” pomysłem Watykanu

Pomysł nie podoba się ambasadorowi Ukrainy w Watykanie Andrijowi Juraszowi. „Ambasador Ukrainy przy Stolicy Apostolskiej rozumie i podziela ogólne zaniepokojenie Ukrainy i wielu innych wspólnot, dotyczące pomysłu zebrania razem ukraińskich i rosyjskich kobiet do niesienia Krzyża podczas Piątkowej Drogi Krzyżowej w Koloseum. Pracujemy obecnie nad tą kwestią, próbując wyjaśnić trudności w jej realizacji i możliwe konsekwencje” – napisano w oświadczeniu, które zostało opublikowane w mediach społecznościowych ukraińskiego dyplomaty. Watykan nie odniósł się na razie oficjalnie do stanowiska ambasadora.

Wojna na Ukrainie. Papież: Odłóżcie broń

W Niedzielę Palmową Franciszek wezwał Moskwę i Kijów do zawarcia rozejmu wielkanocnego, prowadzącego do negocjacji w kierunku trwałego pokoju. – Odłóżcie broń – powiedział papież na zakończenie nabożeństwa dla dziesiątek tysięcy ludzi, którzy zebrali się na Placu Świętego Piotra. – Niech rozpocznie się rozejm wielkanocny. Ale nie po to, by uzbroić się i wznowić walkę, ale rozejm, aby osiągnąć pokój poprzez prawdziwe negocjacje – mówił Franciszek.

