Finlandia i Szwecja coraz bliżej NATO. Kiedy Sojusz może się powiększyć?

Finlandia i Szwecja mogą wstąpić do NATO już latem – wynikało z informacji przekazanych przez amerykańskich urzędników zachodnim mediom. Pierwsze spotkania na ten temat odbyły się w ubiegłym tygodniu. Kwestia została poruszona podczas spotkania ministrów spraw zagranicznych NATO, w którym wzięli udział także szefowie resortów zagranicznych ze Sztokholmu i Helsinek.

Wojna na Ukrainie. Szwecja zmienia zdaje w sprawie sojuszów

W środę szwedzki dziennik „Svenska Dagbladet” podał, że premier Magdalena Andersson chce, by jej kraj został członkiem NATO jeszcze w czerwcu tego roku. Partia Robotnicza - Socjaldemokraci, której przewodniczy premier Szwecji, na początku tego tygodnia ogłosiła że decyzja z ubiegłego roku, by nie przystępować do sojuszy jest nieaktualna.

„Svenska Dagbladet” donosi, że rząd Andersson planuje złożyć wniosek o przystąpienie do Sojuszu na najbliższym szczycie NATO w Madrycie, w dniach 29-30 czerwca.

twitter

Także w środę premier Finlandii Sanna Marin poinformowała, że jej kraj w najbliższych tygodniach podejmie decyzję, czy złożyć wniosek o przystąpienie do Sojuszu Północnoatlantyckiego.

– Istnieją różne perspektywy ubiegania się o członkostwo w NATO lub nie, i musimy je bardzo dokładnie przeanalizować – powiedziała Marin dziennikarzom na wspólnej konferencji prasowej w Sztokholmie z premier Andersson. – Myślę jednak, że nasz proces będzie dość szybki, nastąpi to w ciągu kilku tygodni – powiedziała Marin.

Obydwa kraje dokonują przeglądu swoich polityk bezpieczeństwa. W przypadku Szwecji publikacja wniosków jest spodziewana do końca maja.

Do tej pory Finlandia i Szwecja unikały przystąpienia do NATO. Wojna na Ukrainie wymusiła na nich zmianę podejścia do tej kwestii. Jeśli kraje wejdą do NATO, to liczba państw w Sojuszu zwiększy się z 30 do 32 członków.

Czytaj też:

„Poważny błąd” Władimira Putina. Amerykańscy urzędnicy o „strategicznej porażce” Rosji