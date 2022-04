Rosja ostrzega USA i NATO. „Pojazdy będą uważane za legalne cele wojskowe”

Siergiej Riabkow oświadczył też, że wszelkie próby „spowolnienia specjalnej operacji” i wyrządzenia przez Zachód „znaczących szkód wojskowych” Rosji lub jej separatystycznym sojusznikom na Ukrainie będą „surowo tłumione”. „Ostrzegamy, że transporty broni USA i NATO przez terytorium Ukrainy, będą uważane za legalne cele wojskowe” – powiedział wiceminister spraw zagranicznych w wywiadzie dla rosyjskiej, państwowej agencji TASS.

Wojna na Ukrainie. Zachód przekazuje broń

Od rozpoczęcia inwazji Rosji na Ukrainę wiele państw NATO dostarcza Ukrainie broń. Transporty odbywają się przede wszystkim przez terytorium Polski. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i inni ukraińscy politycy nieustannie apelują o zwiększenie dostaw. We wtorek 12 kwietnia rzeczniczka Białego Domu Jen Psaki oświadczyła, że Stany Zjednoczone pracują „nad dostarczeniem dla Ukrainy systemów artylerii, o które zwróciły się władze tego kraju”. – Pracujemy nad tym, by dostarczyć im artylerię ze składów USA, ale też by umożliwić transfer od innych sojuszników i partnerów, tak jak zrobiliśmy to z S-300 – wyjaśniła. Chodzi o przekazanie przez Słowację systemu obrony powietrznej produkcji sowieckiej w zamian za rozmieszczenie na Słowacji baterii Patriotów.

USA dostarczą Ukrainie nowy typ broni?

Z kolei, jak podał Głos Ameryki, wiceminister obrony USA Kathleen Hicks oświadczyła, że „Stany Zjednoczone są gotowe rozpatrzyć możliwość dostarczenia Ukrainie broni, umożliwiającej atakowanie lotnisk na terenie Rosji”. – Tak, nadal analizujemy rodzaje broni, o które proszą Ukraińcy, pod takim kątem, żeby miała ona trochę większy zasięg – powiedziała na spotkaniu z dziennikarzami. – Dopóki te pakiety nie zostaną ogłoszone, nie chciałabym uprzedzać decyzji naszego prezydenta. Ale procedujemy nad tymi pakietami bardzo szybko. Myślę, że dowiedzą się państwo więcej w najbliższych dniach – zaznaczyła wiceminister.

