Zamieszanie wokół wizyty prezydenta Niemiec w Kijowie. Scholz nie krył irytacji

Prezydent Niemiec Frank Walter-Steinmeier chciał w geście solidarności z Ukrainą pojechać do Kijowa razem z delegacjami innych państw Unii Europejskiej, ale jego wizytę zablokował prezydent Wołodymyr Zelenski. – Byłem na to gotowy. Ale muszę przyznać, że w Kijowie tej gotowości nie było – skomentował prezydent Niemiec w czasie briefingu w ambasadzie w Warszawie. Strona ukraińska nie podała oficjalnie żadnych powodów odmowy spotkania.

Niemiecki „Bild” informował, że chodzi o wcześniejsze powiązania Steinmeiera z Rosją, zwłaszcza energetyczne – popierał on budowę Nord Stream i jako szef MSZ w 2008 r. uczestniczył w zawetowaniu przez Niemcy członkostwa Ukrainy w NATO.

Ukraina zaprasza Scholza do Kijowa

Ukraina wystosowała natomiast zaproszenie dla Olafa Scholza. – Przekazaliśmy, że mój prezydent i rząd bardzo by się ucieszyli, gdyby kanclerz Niemiec odwiedził Kijów – powiedział ambasador Ukrainy w Berlinie Andrij Melnyk dodając, że podczas ewentualnej wizyty niemieckiego polityka mogłaby zostać omówiona kwestia pomocy dla Ukrainy w postaci broni ciężkiej. Deutsche Welle przypomniało, że Ukraina domaga się od Niemiec ciężkiej broni, takiej jak czołgi bojowe, działa artyleryjskie i systemy obrony powietrznej.

Kanclerz Niemiec pytany, czy planuje podróż do Kijowa odparł wymijająco, że ma częstszy kontakt z ukraińskim przywódcą niż niemal każdy inny polityk Zachodu. Olaf Scholz powiedział natomiast w rozmowie z publicznym radiem RBB, że Frank-Walter Steinmeier chętnie pojechałby na Ukrainę i spotkał się z Wołodymyrem Zełenskim. – Byłoby dobrze, gdybyśmy go przyjęli. Nie chcę tego dalej komentować. To jest trochę irytujące, żeby być grzecznym w tej kwestii – stwierdził.

We wspólnym oświadczeniu przewodniczących komisji spraw zagranicznych Bundestagu, komisji obrony i komisji ds. Europy, Michaela Rotha, Marie-Agnes Strack-Zimmermann i Antona Hofreitera odmowę dla Steinmeiera określono jako niezrozumiały krok szczególnie w czasach, gdy szczególnie ważne jest prowadzenie dialogu.

Czytaj też:

Niemcy widzą rozedrganie Scholza. „Stał się wahadłem, nie wykorzystał szansy”