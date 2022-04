Uszczypliwy komentarz Pawła Kukiza. „Bielan celuje w Bortniczuka, a Bortniczuk w kolano kolegi”

W środę 13 kwietnia Republikanie złożyli projekt ustawy o zmianie ustawy o broni i amunicji. „Czas skończyć z faktem, iż Polacy są najbardziej rozbrojonym narodem w Europie” – czytamy we wpisie na oficjalnym koncie partii na Twitterze.

Celem nowej inicjatywy jest m.in. skrócenie i usprawnienie procedury uzyskania pozwolenia na broń. – W tej chwili mamy bardzo skomplikowane – naszym zdaniem niepotrzebne egzaminy teoretyczne. Chcemy, żeby egzamin składał się przede wszystkim z części praktycznej. Usprawniamy proces uzyskiwania wszystkich zezwoleń koniecznych do wybudowania strzelnicy wojskowej i cywilnej, bo jest ich w Polsce zdecydowanie za mało – mówił jeszcze w marcu Adam Bielan.

Paweł Kukiz: Bielan celuje w Bortniczuka, a Bortniczuk w kolano kolegi

Republikanie w mediach społecznościowych opublikowali również zdjęcie, na którym widać m.in. Adama Bielana i Kamila Bortniczuka. Obaj politycy pozują z bronią. Fotografię postanowił skomentować Paweł Kukiz. „Z tego, co widzę na załączonym obrazku, w projekcie Republikanów nie przewidziano zasad bezpieczeństwa przy obchodzeniu się z bronią. Bielan celuje w Bortniczuka, a Bortniczuk w kolano kolegi” – napisał na Twitterze.

Warto przypomnieć, że Paweł Kukiz pod koniec marca poinformował o złożeniu projektu ustawy o broni i amunicji i przedstawił jego najważniejsze założenia. „Jeśli obecna sytuacja nie zmobilizuje władzy do jej (ustawy – red.) procedowania i uchwalenia, to chyba na zawsze pozostaniemy jednym z państw o najbardziej ograniczonym dostępie obywateli do posiadania broni… Teraz albo nigdy” – napisał Paweł Kukiz.