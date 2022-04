Najnowszy sondaż. Opozycja wygrywa z PiS. Konieczny jeden warunek

Pracownia Social Changes przeprowadziła dla portalu wPolityce sondaż, w którym sprawdzono, jak obecnie kształtuje się poparcie dla poszczególnych partii politycznych. Z badania wynika, że gdyby wybory odbyły się w niedzielę, wygrałoby je Prawo i Sprawiedliwość z poparciem w wysokości 39 proc. (wzrost o 1 pkt proc.).



Na kolejnym miejscu uplasowała się Koalicja Obywatelska. Na partię Donalda Tuska chciałoby głosować 26 proc. ankietowanych (wzrost o 1 pkt proc.). Podium zamyka Polska 2050. Oddanie głosu na formację Szymona Hołowni zadeklarowało 12 proc. respondentów (wzrost o 2 pkt proc.). Tym samym KO i Polska2050 mają łącznie takie samo poparcie jak PiS.



Z badania pracowni Social Changes wynika także, że gdyby partie opozycji zbudowały jeden blok, pokonałaby Zjednoczoną Prawicę w stosunku 43 proc. do 39 proc.



Najnowszy sondaż. Poparcie dla Lewicy i Konfederacji



Z sondażu wynika, że Konfederacja może obecnie liczyć na poparcie w wysokości 9 proc. (wzrost o 1 pkt proc.). Poselskie mandaty trafiłyby również do polityków Lewicy (7 proc., spadek o 2 pkt proc.). Poniżej progu wyborczego znalazło się Polskie Stronnictwo Ludowe z wynikiem 3 proc. oraz ruch Kukiz'15 - 2 proc.



Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) na panelu internetowym w dniach od 8 do 11 kwietnia 2022 roku. Badanie zostało przeprowadzone na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków. W badaniu wzięło udział N=1079 osób.

Czytaj też:

Najnowszy sondaż. Złe wieści dla opozycji. Nawet jej wyborcy dobrze oceniają Morawieckiego