Grodzki przemawiał po ukraińsku. „Jeśli nie powstrzymamy agresora, jutro stanie na linii Wisły”

– Lider Rosji nie jeden raz poddawał w wątpliwość samoistnie narodu ukraińskiego. Zbrodnia ludobójstwa nie może pozostać bezkarne. Wcześniej czy później mordercy, grabieżcy powinni być ukarani – powiedział Tomasz Grodzki podczas wizyty w Radzie Najwyższej Ukrainy. Marszałek Senatu przemawiał po ukraińsku.

Wojna na Ukrainie. Grodzki przemawiał po ukraińsku

– Jestem pewien, że przejawem realistycznej polityki dnia dzisiejszego jest dostarczanie uzbrojenia Ukrainie, która walczy. Rosja na waszych ziemiach prowadzi wojnę przeciwko całemu demokratycznemu światu – stwierdził polityk KO. Według marszałka Senatu jeśli nie powstrzymamy agresora na linii Dniepru, jutro stanie na linii Wisły.

– Hipokryzja polityków, którzy żądają powstrzymania transportu uzbrojenia, mówią o uzbrojeniu obronnym, to nie po prostu dwulicowość, to jest potężny błąd. Jeśli nie powstrzymamy agresora na linii Dniepru, to jutro i pojutrze staną na linii Wisły, Dunaju, Renu albo i dalej – zaznaczył Tomasz Grodzki dodając, że „Ukraina dziś jest przedmurzem Zachodu”. – Obiecuję, że jako parlamentarzysta, jako przedstawiciele Europy demokratycznej zrobimy wszystko, by wojska Ukrainy były skutecznie dozbrojone tak, by pognać wroga z powrotem do jego euroazjatyckiego legowiska – tłumaczył.

– Ukraina jest w objęciach Europy. Naszym obowiązkiem jest odbudowa Ukrainy. Wróg, uciekając, pozostawia za sobą zniszczenia, ale razem odbudujemy to, co zniszczyli Moskale. Jeszcze bardziej współczesne i piękniejsze, niż było – zakończył swoje wystąpienie polityk KO.

Delegacja Senatu odwiedziła zniszczone ukraińskie miasta



Na zaproszenie przewodniczącego Rady Najwyższej Ukrainy Rusłana Stefanczuka14 kwietnia Tomasz Grodzki udał się z wizytą na Ukrainę. W skład senackiej delegacji weszli także wicemarszałkowie: Gabriela Morawska-Stanecka i Michał Kamiński oraz zastępca przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej Marcin Bosacki.

Polskim senatorom towarzyszą również ich czescy odpowiednicy: przewodniczący Senatu Parlamentu Republiki Czeskiej Milos Vystrcil, pierwszy wiceprzewodniczący Senatu Jiri Ruzicka oraz przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych, Obrony i Bezpieczeństwa Pavel Fischer.

