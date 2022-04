Unia Europejska ma wprowadzić embargo na ropę z Rosji, w tle wybory we Francji. Nieoficjalne ustalenia

Jak informuje „New York Times”, unijny urzędnicy opracowują plany dotyczące wprowadzenia embarga na rosyjską ropę naftową, najbardziej jak dotąd kwestionowanego sposobu ukarania Rosji za inwazję na Ukrainę. Unia Europejska prawdopodobnie zdecyduje się na stopniowe wprowadzanie zakazu importu, podobnie jak to miało miejsce w przypadku sankcji dotyczących węgla. Dzięki temu państwa najbardziej zależne od rosyjskiej ropy, a szczególnie Niemcy, miałyby czas na zorganizowanie alternatywnych źródeł dostaw. „NYT” zwraca uwagę, że doniesienia te pojawiają się w momencie, gdy Władimir Putin przyznał, że wprowadzone przez Zachód sankcje już zaszkodziły rosyjskiemu sektorowi energetycznemu.

Embargo na rosyjską ropę po wyborach we Francji

Z informacji nowojorskiego dziennika wynika, że oficjalnie temat embarga na rosyjską ropę ma nie pojawić się przed drugą turą wyborów prezydenckich we Francji, która odbędzie się 24 kwietnia. Urzędnicy, z którym rozmawiał „NYT” wskazali, zachodzi obawa, że wzrost cen paliw i gazu mógłby podnieść notowania liderce skrajnej prawicy Marine Le Pen, która sprzeciwia się wzrostowi cen, i zaszkodzić ubiegającemu się o reelekcję Emmanuelowi Macronowi.

Zamieszanie na rynku

Niepotwierdzone doniesienia o możliwym embargu na rosyjską ropę wywołały duże zamieszanie na rynku. Na koniec wczorajszych notowań na kontrakty futures, baryłka ropy Brent podrożała o 2,92 dolara, czyli o 2,68 proc. do ceny 111,70 dolarów. W górę poszła także baryłka West Texas Intermediate. W kontraktach futures podrożała o 2,70 dolara, czyli do 2,59 proc. do poziomu 106,95 dolarów.

USA już wprowadziły embargo

Cześć krajów zdecydowało się już na wprowadzenie embarga na ropę naftową z Rosji. Są wśród nich m.in. Stany Zjednoczone czy Australia. Odcięcie się od dostaw rosyjskich węglowodorów do końca 2022 roku zapowiedziała Polska. Braki rosyjskiej ropy mogą być uzupełnione przez kraje, które do tej pory były ograniczane przez OPEC. Chodzi m.in. o Iran, czy Wenezuelę.

