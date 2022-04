Zełenski ostrzega: Świat powinien być przygotowany na użycie broni jądrowej przez Putina

Cały wywiad CNN z prezydentem Ukrainy zostanie opublikowany w niedzielę, ale już teraz stacja udostępniła jego fragmenty. Wołodymyr Zełeński powiedział między innymi CNN, że „wszystkie kraje świata” powinny być przygotowane na to, że Władimir Putin może użyć taktycznej broni jądrowej w wojnie z Ukrainą. „Nie tylko ja – cały świat, wszystkie kraje powinny byc zaniepokojone, ponieważ mogą to być nieprawdziwe informacje, ale mogą być też prawdą” – powiedział ukraiński przywódca.

Putin sięgnie po broń jądrową? Zełenski: Powinniśmy być gotowi

„Broń chemiczna, powinni to zrobić, mogą to zrobić. Dla nich życie ludzi jest niczym. Dlatego” – wyjaśnił Zełenski. Jak stwierdził, „nie powinniśmy się bać, ale powinniśmy być gotowi”. „Ale to nie jest sprawa tylko Ukrainy, ale całego świata, jak sądzę” – dodał.

Jeszcze tydzień temu w wywiadzie dla indyjskiej telewizją Republic TV Zełenski powiedział że użycie broni jądrowej przez Rosję jest mało prawdopodobne.Jak przekonywał „kierownictwo, i wszyscy, którzy rządzą Rosją, chcą żyć. Wszyscy kochają życie, rządzą państwem i nie chcą oddać władzy”. – Użycie broni jądrowej doprowadzi do tego, że stracą wszystko. Dlatego nie wierzę w to – stwierdził.

Ostrzeżenie CIA

Jak informuje CNN, amerykańscy urzędnicy ostrzegają, że Putin, jeśli zostanie przyparty do muru, to może użyć taktycznej broni jądrowej na Ukrainie. Dyrektor CIA Bill Burns powiedział w czwartek, że CIA „bardzo uważnie” przygląda się tej kwestii, jednocześnie podkreślając, że USA nie zauważyły jeszcze żadnych oznak przygotowywania się Rosji do podjęcia takiego kroku.

„Biorąc pod uwagę potencjalną desperację prezydenta Putina i rosyjskich przywódców, biorąc pod uwagę dotychczasowe niepowodzenia niepowodzenia, z którymi musieli się zmierzyć, nikt z nas nie może lekceważyć zagrożenia potencjalnego posunięcia się do użycia do taktycznej broni jądrowej” – powiedział dyrektor CIA w czasie wystąpienia na uczelni Georgia Tech.

