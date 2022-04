Kijów znów celem ataków Rosjan. „Nie wykluczamy możliwości powtórnych uderzeń w jakikolwiek obiekt”

W nocy z czwartku na piątek w stolicy Ukrainy słychać było głośne eksplozje, jak relacjonował Reuters – jedne z największych od czasu wycofania się okupantów w obwodu kijowskiego. Kilka godzin po zatonięciu na Morzu Czarnym krążownika Moskwa, Rosjanie ostrzelali znajdującą się tam fabrykę broni. AFP podało, że powstawały tam Neptuny, które miały trafić w okręt, i miała to być zemsta Władimira Putina za zatopienie krążownika. Rosyjskie ministerstwo obrony zagroziło, że „zintensyfikuje ataki rakietowe na Kijów w odpowiedzi na wszelkie ataki o charakterze terrorystycznym lub sabotaż na terytorium Rosji”.

Trzy ostrzały rakietowe w obwodzie kijowskim

Szef Kijowskiej Obwodowej Administracji Państwowej Ołeksandr Pawluk, cytowany przez Ukraińską Prawdę, powiedział, że Rosjanie przeprowadzili w piątek trzy ostrzały rakietowe na obiekty w obwodzie kijowskim. – Nie wykluczamy możliwości powtórnych uderzeń w jakikolwiek obiekt – ostrzegł. Pawluk wskazał, że ryzyko dla cywilów wciąż istnieje i zaapelował też do mieszkańców tych terenów, by poczekali z powrotem do domów, gdy nadejdą „bardziej spokojne czasy”.

– Nadal istnieje zarówno niebezpieczeństwo powrotu grup uderzeniowych w kierunku Kijowa, na który się przygotowujemy, jak i ryzyko zaminowanych deokupowanych terytoriów oraz możliwość przeprowadzenia uderzeń rakietowych w obiekty zarówno w Kijowie, jak i na całej Ukrainie – stwierdził Pawluk.

Do kiedy potrwa wojna? Amerykanie przewidują

Inwazja Rosji na Ukrainę trwa już 51. dzień. Jak donosi CNN, powołując się na dwóch europejskich urzędników, sekretarz stanu USA Antony Blinken miał powiedzieć europejskim sojusznikom, że według Stanów Zjednoczonych wojna Rosji z Ukrainą może potrwać do końca 2022 r.

