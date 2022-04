Kontrowersyjne życzenia od posłanki Lewicy na Wielkanoc. Internauci oburzeni grafiką

Złożenie życzeń to niemal obowiązkowy element aktywności polityków na Twitterze w czasie świąt. Przy tej okazji nie brakuje akcentów politycznych. „Wesołych świąt. I wartościowego koszyczka” – napisała w sobotę posłanka Lewicy Beata Maciejewska. Do życzeń dołączyła grafikę przedstawiającą „koszyczek” z pisankami, ale daleko im do tradycyjnych. Namalowano na nich rysunki symbolizujące wartości ważne dla Lewicy – między innymi czerwoną błyskawicę, czyli znak protestów kobiet przeciwko zaostrzeniu prawa aborcyjnego, przekreślony budynek kościoła, flagę Unii Europejskiej, łapkę zwierzęcia, listek na zielonym tle, a także tęczową flagę.

Wielkanoc. Kontrowersyjne życzenia od posłanki Lewicy

Życzenia złożone przez posłankę nie wszystkim się spodobały, czemu dali wyraz w komentarzach pod wpisem. Zarzucono jej między innymi brak szacunku dla katolików. „Przykre, że nawet w nasze święto musicie okazywać swą nienawiść wobec nas. Jeszcze bardziej przykre, że jesteście w parlamencie” – stwierdził jeden z użytkowników Twittera.

„Lewica jak zawsze w swoim świecie. Jak zawsze prowokacja. A szacunek do drugiego człowieka i wolność wyznania gdzie?” – napisał inny. „Mentalność lewicy. W Święta Wielkanocne, najważniejsze dla katolików, pani poseł umieszcza pisankę z wizerunkiem przekreślonego kościoła. Nie trzeba być osobą wierzącą, ale trzeba uszanować tradycję i religijność Polaków. Pani jest chora z nienawiści, umieszczając takie grafiki” – czytamy w komentarzach. „Lewactwo to nie opcja polityczna, to stan umysłu” – stwierdził kolejny. „Wrzucanie do «wielkanocnego» koszyka ateizmu, aborcji i negacji natury (oraz mnóstwa ideologicznych bzdetów) to jest jakiś wyższy poziom lewackiego odlotu. Wy jesteście głupi, ciężko chorzy z nienawiści, albo opętani. Albo wszystko to naraz” – nie krył oburzenia internauta.

twitter

Wielkanocne orędzie premiera

W sobotę z okazji Świąt Wielkanocnych orędzie do Polek i Polaków wygłosił też premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu zwrócił uwagę, że „to już trzecia Wielkanoc w trudnych i niespokojnych czasach”. – Najpierw pandemia i globalny kryzys gospodarczy, a teraz wojna. Okrutna wojna, którą Rosja wypowiedziała Ukrainie i całemu światu. Wierzę, że wielu z nas chciałoby po prostu wrócić do czasów sprzed 2020 roku, do normalności – powiedział. Morawiecki nawiązał też do wojny na Ukrainie, kryzysu gospodarczego i pomocy, którą Polacy niosą uchodźcom.

Czytaj też:

Pisanka czy Wielkanoc: Co było pierwsze? Przedchrześcijańskie korzenie świątecznego symbolu Teraz w subskrypcji dostęp do nowego, weekendowego magazynu Wprost Premium Dołącz