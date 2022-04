Teraz to „Ukraina”. Miasto zmieniło swoją nazwę na znak solidarności

Hiszpańskie miasto Fuentes de Andalucia, położone na wschód od Sewilli, zmieniło swoją nazwę na „Ukraina”. Jak informuje Reuters, na rondzie przy wjeździe do miejscowości pojawiła się tabliczka z nową nazwą i namalowana niebiesko-żółta flaga Ukrainy. Z kolei nazwy ulic zostały przemianowane na nazwy ukraińskich miast jak Kijów, Odessa i Mariupol.

„Ukraina” w Hiszpanii

„Naszym celem jest podniesienie świadomości na temat trwającej na Ukrainie wojny” – powiedział burmistrz miasta Francisco Martinez, cytowany przez Reutersa. Mieszkańcy miasta zebrali też 3500 euro na pomoc dla uchodźców. Lokalna społeczność chce przyjąć u siebie 25 Ukraińców, którzy musieli uciekać ze swojego kraju przed rosyjską agresją. Mieliby oni znaleźć schronienie w specjalnym ośrodku lub u tamtejszych rodzin.

Wojna na Ukrainie. Ciężkie walki w Mariupolu

Inwazja Rosji na Ukrainę trwa już 52. dobę. Zacięte walki toczą się w Mariupolu. Prezydent Wołodymyr Zełenski przyznał, że sytuacja w mieście jest „bardzo trudna”. „Nasi żołnierze są zablokowani, ranni są zablokowani. Jest kryzys humanitarny… Mimo to chłopaki się bronią” – powiedział, cytowany przez „Ukraińską Prawdę”.

Z kolei doradca mera Mariupola Petro Andriuszczenko poinformował w sobotę za pośrednictwem Telegrama, że Rosjanie „planują zamknąć miasto, uniemożliwiając wjazd i wyjazd, by prowadzić działania filtracyjne”. Przekazał też, że swój plan zamierzają wcielić w życie w poniedziałek, 18 kwietnia. Według niego, nie będzie możliwy wjazd do miasta ani wyjazd, nie będzie można też poruszać się w dzielnicach. „Proceder filtracji nabrał maksymalnych rozmiarów” – napisał. „W obozach i punktach filtracyjnych wszyscy mężczyźni są przesłuchiwani, sprawdzane są ich telefony, kontrolowane ciała. Od 5 do 10 proc. mężczyzn nie przechodzi filtracji i są zabierani do Dokuczajewska i Doniecka. Ich dalszy losy nie są na razie znane” – przekazał doradca mera.

