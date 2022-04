Szefowa Komisji Europejskiej broni niemieckiej polityki. „Od lat wspierają Ukrainę”

Ursula von der Leyen udzieliła wywiadu niemieckiemu dziennikowi „Bild”. Szefowa Komisji Europejskiej zaapelowała także do państw członkowskich UE o jak najszybsze dostarczenie broni na Ukrainę. – Tylko wtedy będzie mogła przetrwać w ciężkiej walce obronnej z Rosją. Ukraina musi otrzymać to, czego potrzebuje do obrony i co jest w stanie obsługiwać. Nie można tutaj stosować rozróżnienia na broń ciężką i lekką – tłumaczyła.

Szefowa KE ostrzega przed wieloletnią wojną na Ukrainie

Polityk ostrzegła, że wojna na Ukrainie może się toczyć jeszcze przez wiele lat. – Musimy zrobić wszystko, aby zakończyła się ona jak najszybciej. Jednocześnie musimy przygotować się na to, że wojna może w najgorszym wypadku trwać miesiącami, a nawet latami – zaznaczyła.

Szefowa Komisji Europejskiej odniosła się do zarzutów pod adresem Niemiec, że pomoc oferowana Ukraińcom przez ten kraj jest niewystarczająca. – Niemcy od wielu lat wspierają Ukrainę i w ciągu 48 godzin zgodziły się na wszystkie pięć zaproponowanych przez nas pakietów sankcji. Nigdy wcześniej UE nie działała tak zgodnie, zdecydowanie i z taką determinacją jak teraz. Niemcy odegrały w tym swoją rolę – zapewniła polityk.

Wojna na Ukrainie. Ziobro uderza w Niemcy

Ostro po polityce Niemiec w związku z wojną na Ukrainie mówił m.in. Zbigniew Ziobro. – Nawet dowody świadczące o rosyjskich zbrodniach wobec dzieci na Ukrainie nie przeszkadzają Berlinowi po cichu wspierać Moskwę poprzez blokowanie dostaw ciężkiego uzbrojenia dla broniących się Ukraińców – zaznaczył szef Solidarnej Polski.

– Ci sami ludzie pouczają nas o wartościach i zarzucają nam łamanie demokracji. To przejaw polityki Berlina, która zakłada dominację Niemiec w Unii Europejskiej opartą na współpracy strategicznej z Rosją – skomentował.

