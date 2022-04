PiS ma problem z Andrzejem Dudą. „Solidarna Polska też nie chce odpuścić”

Zgodnie z harmonogramem wybory parlamentarne mają się odbyć w 2023 roku. Co kilka tygodni w mediach pojawia się jednak temat wcześniejszego głosowania. PiS od wielu tygodni zmaga się z problemami z koalicjantami. - Nie jest łatwo rządzić, mamy dużo frakcji i to żadna tajemnica - powiedział Interii jeden z polityków PiS. Wiele pomysłów trzeba opracowywać tuż przed głosowaniem, a i tak PiS nie zawsze może być pewne większości. Problemy pojawiają się m.in. przy podejściu do konfliktu z Brukselą. Wzajemna niechęć między Mateuszem Morawieckim i Zbigniewem Ziobrą nie jest dla nikogo tajemnicą.



Różnicę zdań w koalicji wywołały także zmiany w sądownictwie. Początkowo najważniejszym projektem reformy Izby Dyscyplinarnej miał być ten zgłoszony przez Andrzeja Dudę. Do tego stopnia nie spodobał się partii Zbigniewa Ziobry, że Solidarna Polska przygotowała własne pomysły. - Prawda jest taka, że PiS ma problem z Andrzejem Dudą, a Solidarna Polska nie chce i nie może odpuścić ustawy o Sądzie Najwyższym. Prezydent grozi wetem, a PiS się go boi - stwierdził w rozmowie z Interią polityk koalicji rządzącej.



Pomysł przedterminowych wyborów powrócił za sprawą jednego z działaczy PiS, który w rozmowie z Dziennikiem Gazetą Prawną stwierdził, że kilka tygodni temu oceniał taką możliwość na 10 proc., natomiast w obecnej sytuacji już na 50 proc. - Zawsze, kiedy PiS ma jakieś problemy straszy wcześniejszymi wyborami. Przez 7 lat wyszłoby na pewno kilkadziesiąt razy - tonuje nastroje rozmówca Interii.



W podobnym tonie wypowiedział się szef Republikanów. - Przedterminowe wybory są zawsze możliwe, ale w tej chwili są bardzo mało prawdopodobne. Żeby do nich doszło, rząd musiałby na trwale stracić władzę w parlamencie - dodał Adam Bielan.