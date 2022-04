Najnowszy sondaż. PiS ma powody do zadowolenia. Jest jedno „ale”

PiS cieszy się poparciem 39 proc. badanych – wynika z sondażu pracowni Estymator przeprowadzonego dla portalu DoRzeczy.pl. Partia Jarosława Kaczyńskiego zanotowało minimalny wzrost spadek – o 0,2 punktu procentowego w porównaniu do badania z końca marca.

Najnowszy sondaż. Sześć partii w Sejmie

Wzrost poparcia o 1 pkt proc. zanotowała Koalicja Obywatelska, na którą chęć oddania głosu zadeklarowało 26,4 proc. respondentów. Na trzeciej pozycji znalazła się Polska 2050 z wynikiem 9,1 proc. ankietowanych. Ugrupowanie Szymona Hołowni zanotowało spadek o 1,8 p.p.

Poza podium uplasowała się Lewica, którą poparło 8,5 proc. osób, co stanowi wzrost o 0,2 p.p. Konfederacja w sondażu zanotowała 8,3 proc. poparcia, co jest wzrostem o 0,9 p.p. W Sejmie znalazłoby się jeszcze Polskie Stronnictwo Ludowe-Koalicja Polska z wynikiem 6,6 proc. To wzrost o 0,5 p.p.

Wybory parlamentarne. PiS bez samodzielnej większości

Takie wyniki spowodowałyby, że Prawo i Sprawiedliwość wprowadziłby do Sejmu 215 posłów. To nie wystarczyłoby jednak na samodzielnie rządy i partia Kaczyńskiego potrzebowałaby koalicjanta. KO mogłaby liczyć na 132 mandaty. Polska 2050 miałaby 35 parlamentarzystów, Lewica – 28, Konfederacja – 31, a PSL – 18.

Sondaż pracowni Estymator przeprowadzono na zlecenie DoRzeczy.pl w dniach 12-14 kwietnia 2022 r. na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1053 pełnoletnich osób metodą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych (CATI). Uwzględniono jedynie tych, którzy zadeklarowali, że będą głosować w wyborach parlamentarnych i określili, na jaką partię.

Czytaj też:

PiS ma problem z Andrzejem Dudą. „Solidarna Polska też nie chce odpuścić”