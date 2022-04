Paweł Kukiz sam nie chciał rozmawiać o Donaldzie Tusku, ale jednak i tak „wrócił” do tematu

We wtorek gościem poranka w Polskim Radiu 24 był Paweł Kukiz. W czasie rozmowy padło pytanie o propozycję przewodniczącego PO Donalda Tuska, zakładającą 20 proc. podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników sfery budżetowej. Lider Kukiz'15 nie chciał jednać jej skomentować. – Politycy Platformy Obywatelskiej przez lata twierdzili, że polityka Niemiec względem Rosji była genialna, a każdy kto jej się sprzeciwiał, był traktowany jako rozbijacz Unii, ciemnogród i tak dalej. Pozwoli więc pani, że nie będę komentował pomysłów, czy diagnoz pana Donalda Tuska – oświadczył Kukiz. Polityk dodał też, że Tusk jest szefem Europejskiej Partii Ludowej, która jest „współwinna temu, co się dzieje w tej chwili za wschodnią granicą Polski”.

Paweł Kukiz: Nie chcę tuż po świętach rozmawiać o Donaldzie Tusku

– Nie chcę brać udziału w antytuskowej kampanii i rozwijać tego tematu. Wszystko, co jest związane z panem Tuskiem, w tej chwili z automatu staje się negatywne. Nie chcę tuż po świętach rozmawiać o Donaldzie Tusku, bardzo panią proszę – zwrócił się do prowadzącej rozmowę Doroty Kani.

Po chwili Kukiz jednak sam „wrócił” do Donalda Tuska, przy okazji pytania o wojnę na Ukrainę. – Im dalej ruskie wojska od polskich granic, tym lepiej. Im bardziej Rosja ucierpi, tym lepiej dla całego świata, czego świat niestety nie jest w stanie pojąć. Tamta opcja polityczna (PO – red.) nie mogła tego zrozumieć przez całe lata, prowadząc politykę spójną z polityką niemiecką i francuską, prorosyjską, i absolutnym, naiwnym myśleniem, że będzie zawsze trwał pokój, Rosjanie to jest naród cywilizowany, Putin jest dobry – i mamy to, co mamy – stwierdził lider Kukiz'15.

Przedterminowe wybory? „Absurdalne”

Lider Kukiz'15 odniósł się też do pojawiających się plotek o możliwych przedterminowych wyborach parlamentarnych. – Nie wydaje się, żeby przedterminowe wybory miały się odbyć. Za naszą wschodnią granicą jest regularna wojna. Dziś nie jest czas na tak ważne rzeczy jak wybory, dla mnie takie propozycje brzmią wręcz absurdalnie – skomentował Paweł Kukiz.

