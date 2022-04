Najnowszy sondaż. PiS na czele, Koalicja Obywatelska powiększa stratę

Prawo i Sprawiedliwość wraz z koalicjantami jest na czele najnowszego sondażu pracowni Kantar Public. Na partię Jarosława Kaczyńskiego chęć oddania głosu zadeklarowało 30 proc. badanych. To wynik bez zmian w porównaniu do marca. Koalicja Obywatelska zanotowała spadek poparcia o 1 pkt proc. względem poprzedniego sondażu, czym zwiększyła stratę do PiS do czterech „oczek”. Tym samym poparcie wynosi 26 proc.

Ciasno jest za plecami prowadzącej dwójki. Kolejne trzy partie, które znalazłyby się w Sejmie, mieszczą się w granicach trzech punktów procentowych. Miejsce na podium zajmuje Polska 2050 z wynikiem 9 proc., która również nie odnotowała zmiany poparcia. Tuż za ugrupowaniem Szymona Hołowni jest Lewica z wynikiem 8 proc., co stanowi wzrost o 1 p.p. Próg wyborczy przekroczyłaby też Konfederacja. 6 proc. to wzrost poparcia o jedno „oczko”.

Najnowszy sondaż. Pięć partii w Sejmie. Prawo i Sprawiedliwość na czele

Do Sejmu nie dostałyby się: PSL-Koalicja Polska, Kukiz’15, Porozumienie oraz AgroUnia. 14 proc. ankietowanych nie wiedziało, na kogo by oddało głos. W wynikach uwzględniono tylko te osoby, które zadeklarowały udział w wyborach. Frekwencja wyborcza wyniosłaby 68 proc.

Sondaż Kantar Public przeprowadzono w dniach 8-13 kwietnia 2022 r. na reprezentatywnej grupie 979 dorosłych mieszkańców Polski. Preferencje partyjne badano w grupie 670 osób, które zadeklarowały, że „zdecydowanie” lub „raczej” wezmą udział w wyborach. Badanie przeprowadzono techniką wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo (CAPI).

