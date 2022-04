Kanclerz Scholz: Pokój na warunkach Putina nie do zaakceptowania. Rosja nie może wygrać tej wojny

Olaf Scholz wziął udział w wirtualnym spotkaniu z liderami krajów należących do Paktu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej. Kanclerz Niemiec złożył na nim kilka poważnych deklaracji. Stwierdził m.in., że pokój na warunkach Władimira Putina jest nie do zaakceptowania. – Wraz z naszymi zachodnimi partnerami jesteśmy zgodni, że Rosja nie może wygrać tej wojny – oświadczył.

Przywódca Niemiec zapewniał też, że zwrócił się do krajowej branży zbrojeniowej o dodatkowe informacje na temat broni, którą można jeszcze dostarczyć w najbliższym czasie na Ukrainę. Mówił, że jego pytanie obejmowało także broń przeciwpancerną i systemy obrony powietrznej, o które od dawna prosiła strona ukraińska. – Wraz z partnerami będziemy się starali wesprzeć Ukrainę bronią artyleryjską dalekiego zasięgu – obiecał. Według jego słów Niemcy osiągnęły już maksymalne możliwości w przekazywaniu walczącej Ukrainie broni z magazynów wojskowych.

Wojna na Ukrainie. Ziobro uderza w Niemcy

Ostro po polityce Niemiec w związku z wojną na Ukrainie mówił do tej pory m.in. Zbigniew Ziobro. – Nawet dowody świadczące o rosyjskich zbrodniach wobec dzieci na Ukrainie nie przeszkadzają Berlinowi po cichu wspierać Moskwę poprzez blokowanie dostaw ciężkiego uzbrojenia dla broniących się Ukraińców – zaznaczył szef Solidarnej Polski.

– Ci sami ludzie pouczają nas o wartościach i zarzucają nam łamanie demokracji. To przejaw polityki Berlina, która zakłada dominację Niemiec w Unii Europejskiej opartą na współpracy strategicznej z Rosją – skomentował.

Von der Leyen broni polityki Niemiec

– Niemcy od wielu lat wspierają Ukrainę i w ciągu 48 godzin zgodziły się na wszystkie pięć zaproponowanych przez nas pakietów sankcji – powiedziała w rozmowie z „Bild am Sonntag” szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Zaapelowała także do państw członkowskich UE o jak najszybsze dostarczenie broni na Ukrainę. – Tylko wtedy będzie mogła przetrwać w ciężkiej walce obronnej z Rosją. Ukraina musi otrzymać to, czego potrzebuje do obrony i co jest w stanie obsługiwać. Nie można tutaj stosować rozróżnienia na broń ciężką i lekką – tłumaczyła.

Polityk ostrzegła, że wojna na Ukrainie może się toczyć jeszcze przez wiele lat. – Musimy zrobić wszystko, aby zakończyła się ona jak najszybciej. Jednocześnie musimy przygotować się na to, że wojna może w najgorszym wypadku trwać miesiącami, a nawet latami – zaznaczyła.

