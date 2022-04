Aleksiej Nawalny o zamordowaniu Ukraińca w Buczy: Zabili go z powodu nazwiska. Najwyraźniej mieli nadzieję, że to krewny

Na profilu na Twitterze przebywającego w kolonii karnej Aleksieja Nawalnego udostępniono zdjęcie paszportu Ilji Iwanowicza Nawalnego. Jak wskazano, dokument leżał na ziemi, obok zwłok mężczyzny, który został zamordowany w podkijowskiej Buczy.

Aleksiej Nawalny: Najwyraźniej mieli nadzieję, że to krewny

„Wszystkie okoliczności wskazują na to, że zabili go z powodu nazwiska. Dlatego paszport został demonstracyjnie rzucony w pobliżu. Całkowicie niewinna osoba została zabita przez oprawców Putina (no bo jak inaczej ich nazwać? Przecież nie 'rosyjscy żołnierze'), ponieważ on był moim imiennikiem. Najwyraźniej mieli nadzieję, że to krewny” – czytamy we wpisie opozycjonisty.

Nawalny zaznaczył, że nie wiem, czy zamordowany mężczyzna faktycznie jest z nim spokrewniony. „Pochodzi z tej samej wioski co mój ojciec. Może więc jest moim krewnym, ale w tej wiosce generalnie jest dużo Nawalnych” – wskazał.

Wojna na Ukrainie. Opozycjonista wzywa do protestów

„I tę wojnę rozpętał również demoniczny maniak, który ma obsesję na punkcie bzdur w kwestii geopolityki, historii i struktury świata. Ten maniak się nie zatrzyma. Uzależnił się od śmierci, wojny i kłamstw, jak od narkotyku – potrzebuje ich, by utrzymać władzę” – czytamy. Według Nawalnego, „obowiązkiem każdego jest wniesienie jakiegokolwiek, nawet najmniejszego wkładu w zatrzymanie tej wojny i odsunięcie Putina od władzy”. Opozycjonista wezwał też ponownie do protestów przeciwko Kremlowi. „Protestuj, gdzie i jak możesz. Agituj, jak możesz i kogo możesz. Najgorsza jest bezczynność. A teraz jej konsekwencją jest śmierć” – podkreślił we wpisie.

W niedzielę niemiecki dziennik „Bild” poinformował, powołując się na świadków, że Ukrainiec z Buczy zginął bo nazywał się tak samo jak Aleksiej Nawalny. Ilja Nawalny miał zostać zastrzelony 12 marca.

