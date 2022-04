Ambasador Rosji skomentował decyzję Polski. Grozi kolejnymi krokami odwetowymi

Polska wydaliła w marcu 45 rosyjskich dyplomatów. Ambasador Rosji wezwany do MSZ zapowiedział wówczas, że w związku z tą decyzją zostaną podjęte kroki odwetowe na zasadzie wzajemności, co doszło do skutku na początku kwietnia.

Ambasador Rosji w Polsce zapowiada kroki odwetowe

Przy wydaleniu dyplomatów pojawiła się również informacja, że Polska zablokowała konta bankowe rosyjskiej ambasady. Siergiej Andriejew ujawnił, że decyzja miała być spowodowana tym, że „mogą być one wykorzystywane do finansowania działalności terrorystycznej lub prania brudnych pieniędzy”.

Pod koniec marca okazało się, że rachunek bankowy rosyjskiej ambasady w Warszawie został zablokowany jeszcze w ostatnich lutego. Blokada została ustanowiona aż na pół roku. W tym samym czasie polska ambasada w Moskwie ujawniła, że konto polskiej placówki dyplomatycznej także zostało zablokowane, co jest analogiczną sytuacją na wcześniejszą decyzję podjętą przez Polskę.

Blokada rachunków bankowych ambasad. Siergiej Andriejew zabrał głos

W rozmowie z agencją Reutera rosyjski ambasador wyjaśnił, że placówka „posiada pewne rezerwy gotówkowe, ale nie są one nieograniczone”. – Jeśli sytuacja się nie zmieni, to po pewnym czasie może okazać się, że nie będziemy w stanie płacić rachunków. To powinno być jasne, że jak tylko nasza ambasada przestanie tu funkcjonować, to samo stanie się z polską ambasadą w Moskwie – powiedział Andriejew.

Ambasador Rosji w Polsce nie powiedział, jak długo jego placówka będzie w stanie działać. Dodał jednak, że około 75 proc. rosyjskich urzędników posiadających paszporty dyplomatyczne zostało wydalonych. Andriejew mówił, że stanowisko Polski po rozpoczęciu przez jego kraj wojny na Ukrainie było szczególnie wrogie w porównaniu z innymi partnerami międzynarodowymi. Zakończył, że nasz kraj „kreuje w NATO, UE i Europie wizerunek Rosji jako najbardziej nieprzyjaznego kraju”.

Czytaj też:

Ambasada Rosji wynajmowała od państwowej agencji ośrodek wypoczynkowy. Zdecydowana reakcja po interwencji szefa MON