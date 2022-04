Najnowszy sondaż. Jarosław Kaczyński i Donald Tusk nie mają powodów do zadowolenia

Centrum Badania Opinii Społecznych w ramach aktualnych problemów i wydarzeń co miesiąc sprawdza zaufanie do czołowych polityków polskiej sceny politycznej. W kwietniu analizie zostało poddanych 22 polityków.

Stosunek Polaków do polityk. Andrzej Duda na czele rankingu

Kolejny miesiąc najwyższym zaufaniem cieszy się Andrzej Duda. Prezydent jest jedynym politykiem, któremu ufa większość badanych. 57 proc. to identyczny wynik, jaki głowa państwa zanotowała w marcu. Za plecami Dudy ponownie uplasował się Szymon Hołownia. Lider Polski 2050 cieszy się zaufaniem 44 proc. ankietowanych. To spadek o dwa punkty procentowe w porównaniu do poprzedniego sondażu.

Ex aequo z Hołownią pozycję zajmuje Rafał Trzaskowski. Poziom zaufania do prezydenta Warszawy nie uległ zmianie od marca, ale to wystarczyło, aby zanotować awans z czwartego miejsca na drugie. Z podium spadł Mateusz Morawiecki. Premier w ciągu miesiąca stracił 2 p.p. zaufania. Obecnie ufa mu 43 proc. respondentów.

Najnowszy sondaż nieufności do polityków

CBOS ujawnił również którzy politycy cieszą się największym poziomem nieufności wśród społeczeństwa. Czołowa trójka pozostała bez zmian jeśli chodzi o kolejność, ale zwiększyła nieufność co do swojej osoby. Kolejny miesiąc na czele niechlubnego rankingu jest Jarosław Kaczyński. Poziom zaufania zwiększył się od marca o 1 p.p. do 57 proc.

Tuż za liderem PiS uplasował się Donald Tusk. 54 proc. nieufności to wynik o 3 p.p. wyższy niż w poprzednim badaniu. Na podium znalazł się też Zbigniew Ziobro. 53 proc. nieufności to zmiana o 4 p.p. w porównaniu do sondażu z marca. Tym samym ministrowi sprawiedliwości także nie ufa większość badanych.

Sondaż CBOS przeprowadzono w dniach 28 marca – 7 kwietnia 2022 r. w ramach procedury mixed-mode.



