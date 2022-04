Zacharowa o „ukraińskich nacjonalistach i sprawiedliwej karze”. Ostrzegła też Szwecję i Finlandię

Rzeczniczka rosyjskiego MSZ stwierdziła, że negocjatorzy z Ukrainy powinni się skupić na znalezieniu realistycznych opcji porozumienia pokojowego z Rosją. Maria Zacharowa ostrzegła także Rosję i Szwecję.

W trakcie briefingu prasowego przedstawicielka MSZ Rosji potwierdziła, że negocjacje między Ukrainą a Rosją są przez cały czas prowadzone. Według Marii Zacharowej Kijów odmawia jednak okazania konstruktywnego podejścia w sprawach priorytetowych. – Ukraińcy próbują przeciągnąć proces negocjacyjny. Czasami odmawiają szybkiej reakcji na nasze propozycje. Jeżeli reżim kijowski jest oddany swojemu publicznie wyrażonemu pragnieniu negocjacji, powinien zacząć szukać realistycznych opcji porozumienia – tłumaczyła.

Przy okazji rzeczniczka rosyjskiego resortu spraw zagranicznych stwierdziła, że „obecnie omawiane są kwestie demilitaryzacji i denazyfikacji, przywrócenie oficjalnego statusu języka rosyjskiego na Ukrainie i uznanie współczesnych realiów terytorialnych, w tym przynależności Krymu do Rosji oraz niepodległości Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej”. Strona ukraińska na razie w żaden sposób nie potwierdziła tych doniesień.

– Ani jeden ukraiński nacjonalista zamieszany w zbrodnie przeciwko ludności cywilnej i rosyjskiemu personelowi wojskowemu nie uniknie sprawiedliwej kary – dodała.

Rosja ostrzega Szwecję oraz Finlandię

Przy okazji Maria Zacharowa ostrzegła Szwecję i Finlandię. Podkreśliła, że oba państwa zostały za pośrednictwem dwustronnych kanałów dyplomatycznych poinformowane o konsekwencjach przystąpienia do NATO. – Wydaliśmy wszystkie nasze ostrzeżenia zarówno publicznie, jak i za pośrednictwem kanałów dwustronnych. Szwecja i Finlandia o tym wiedzą, nie będą mieli się czemu dziwić, zostali poinformowani o wszystkim, do czego to doprowadzi – zaznaczyła.

Finlandia i Szwecja mogą wstąpić do NATO już latem – wynikało z informacji przekazanych przez amerykańskich urzędników zachodnim mediom. Pierwsze spotkania na ten temat odbyły się w ubiegłym tygodniu. Kwestia została poruszona podczas spotkania ministrów spraw zagranicznych NATO, w którym wzięli udział także szefowie resortów zagranicznych ze Sztokholmu i Helsinek.

RELACJA NA ŻYWO Wojna na Ukrainie Czytaj też:

Rosjanie planują nielegalne „referendum”. Chcą sfałszować wyniki „głosowania”