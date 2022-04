Jaki chciał na forum PE ukazać „hipokryzję lewicowych polityków”. „Jest legendarna”

Patryk Jaki w swoim ostatnim wystąpieniu na forum Parlamentu Europejskiego nawiązał do wojny na Ukrainie oraz reakcji Zachodu na tragiczne wydarzenia u naszego sąsiada. Europoseł stwierdził, że lewicowi politycy wykazali się w kwestii uchodźców ogromną hipokryzją. Polityk Solidarnej Polski krytykował UE za brak pomocy finansowej dla państw, które przyjęły ogromną liczbę osób uciekających przed wojną.

– Ja widzę, że lewica przyjmuje taką logikę, że należy przyjąć wszystkich. Generalnie otworzyć granicę i przyjmować kogo się da, ale nie do wszystkich krajów europejskich, tylko do tych biedniejszych na wschodzie, bo swoje własne kraje to już dawno pozamykaliśmy – powiedział Patryk Jaki.

– Na przykład Holandia, bo tutaj holenderska pani poseł mówi, żeby przyjmować wszystkich. A ile Holandia przyjęła Ukraińców i ile jest gotowa przyjąć tych prawdziwych uchodźców z Ukrainy? A ile jest w stanie zapłacić? – pytał eurodeputowany.

Jaki przypomina słowa Timmermansa

Przy okazji polityk wspomniał także o słowach byłego wiceprzewodniczącego KE Fransa Timmermansa. – W 2016 roku mówił, że każdy kraj, który nie przyjmie uchodźców powinien płacić za jednego uchodźcę 250 tysięcy euro. A teraz jak Polska przyjmuje uchodźców, to już mówi, że nie 250 tysięcy – teraz już nie zapłacimy nic – stwierdził.

W dalszej części swojego wystąpienia polityk zwrócił uwagę na fakt, iż UE zapłaciła Turcji „8 miliardów euro za to, żeby trzymał uchodźców w jakiś podłych namiotach”. – Jemu zapłaciliście za to, a teraz jak Polska przyjmuje do własnych domów – nie w podłych namiotach – przyjmuje więcej uchodźców niż wy przyjęliście w całej UE od 2015 roku – nie chcecie zapłacić nic – wyjaśnił.

– Ja nawet nie liczę na to, że wy w jakiś sposób na to odpowiecie. Ta wasza hipokryzja jest wręcz legendarna. Przyjedzie mi tutaj holenderski poseł i będzie opowiadał: „natychmiast przyjmować więcej uchodźców, ale do Polski, nie do Holandii, bo my w Holandii to będziemy sobie swoje pieniążki wydawać na ekskluzywne życie. A Polacy biedniejsi niech płacą za uchodźców, ale chcemy więcej uchodźców”. Dość tej hipokryzji – zakończył europoseł.

