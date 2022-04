„Wielkanocna przerwa humanitarna” na Ukrainie? „Stanowisko moskiewskiego Fuhrera zostało przedstawione”

Inwazja Rosji na Ukrainie trwa już 57. dzień. Siły rosyjskie rozpoczęły ofensywę w Donbasie. Ciężkie walki trwają w Mariupolu. Szef władz obwodu ługańskiego Serhij Hajdaj. poinformował, że 80 proc. terytorium obwodu znajduje się obecnie pod kontrolą Rosjan.

Wojna na Ukrainie. „Wielkanocna przerwa humanitarna”?

We wtorek sekretarz Generalny ONZ Antonio Guterres zaapelował o wprowadzenie czterodniowej „przerwy humanitarnej” na Ukrainie w czasie prawosławnego Wielkiego Tygodnia. „Wielkanoc to czas odnowy, zmartwychwstania i nadziei. To czas na refleksję nad sensem cierpienia, ofiary, śmierci – i odrodzenia. To ma być chwila jedności” – powiedział Guterres. „Zamiast celebracji nowego życia, ta Wielkanoc zbiega się z rosyjską ofensywą we wschodniej Ukrainie” – zaznaczył.

Zgodnie z propozycją sekretarza generalnego ONZ „przerwa humanitarna” miała się rozpocząć w Wielki Czwartek 21 kwietnia i potrwać do Niedzieli Wielkanocnej 24 kwietnia. W tym czasie, jak wskazał, mogłyby zostać otwarte korytarze humanitarne, którymi mogliby zostać ewakuowani cywili z terenów gdzie obecnie toczą się walki lub z miejsc, gdzie są spodziewane w najbliższym czasie. Przerwa pozwoliłaby też na bezpieczne dostarczanie pomocy humanitarnej ludziom w najbardziej dotkniętych wojną obszarach jak Mariupol, Chersoń, Donieck i Ługańsk.

Rosja odrzuciła propozycję

Na propozycję Guterresa przystała Ukraina, o czym poinformowało tamtejsze ministerstwo spraw zagranicznych w komunikacie. W czwartek stały przedstawiciel Ukrainy przy ONZ Serhij Kyslyca przekazał jednak na Twitterze, że nie zgodziła się na nią Rosja. „Stanowisko moskiewskiego Fuhrera zostało przedstawione w Radzie Bezpieczeństwa. Przedstawiciel Rosji powiedział, że «wezwania do pokoju i zawieszenia broni są w tych okolicznościach bardzo nieprawdziwe i nieszczere»” – napisał ukraiński dyplomata na Twitterze.

twitter

Kyslyca wskazał, że według Kremla „chęć dania wytchnienia kijowskim nacjonalistom i radykałom, aby mogli się przegrupować” pozwoliłby stronie ukraińskiej na „aranżowanie nowych nieludzkich prowokacji i wprowadzanie nowych fałszerstw na temat działań rosyjskich żołnierzy”.

Czytaj też:

Aleksander Kwaśniewski wskazuje możliwe scenariusze dotyczące Ukrainy. „Obawiam się, że Amerykanie mogą mieć rację”