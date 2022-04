Rosja nakłada nowe sankcje na USA. Uderza w Marka Zuckerberga i wiceprezydent Kamalę Harris

W czwartek 21 kwietnia Prezydent USA Joe Biden nałożył kolejne sankcje na Rosję za jej inwazję na Ukrainę. Tym razem zapowiedział zakaz wstępu do amerykańskich portów dla rosyjskich statków.

– Dziś ogłaszam, że Stany Zjednoczone zakazują wejścia statków pod rosyjską banderą do amerykańskich portów. Żaden statek pod rosyjską banderą lub należący do podmioty rosyjskiego nie będzie mógł wpłynąć do amerykańskich portów. To kolejny krok, który podejmujemy we współpracy z naszymi partnerami, sojusznikami w Europie, Kanadą, Wielką Brytanią i innymi państwami. Robimy to, aby zatrzymać rosyjską agresję – powiedział Joe Biden.

Rosja odpowiada na amerykańskie sankcje. Publikuje nową listę

Rosyjski MSZ szybko odpowiedział na kolejne amerykańskie sankcje, wydając swój komunikat „w odpowiedzi na zaostrzające się antyrosyjskie sankcje”. W komunikacie przedstawiono listę 29 polityków, wojskowych, biznesmenów, dziennikarzy i ekspertów, na których nałożono zakaz wjazdu do Rosji na czas nieokreślony. Rosyjskie MSZ twierdzi, ze osoby te „tworzą agendę rusofobii”

Na liście znaleźli się:

Kamala Devi Harris – Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych; Kathleen Holland Hicks – pierwszy zastępca sekretarza obrony; Christopher Watson Grady – wiceprzewodniczący Połączonych Szefów Sztabów; John Francis Kirby – Zastępca Sekretarza Obrony, oficjalny przedstawiciel Departamentu Obrony; Ronald Klain – szef sztabu Białego Domu; Evan Maureen Ryan – sekretarz gabinetu prezydenta, żona sekretarza stanu E. Blinkena; Margaret Goodlander – Doradca Sekretarza Sprawiedliwości, żona Asystenta Prezydenta Stanów Zjednoczonych ds. Bezpieczeństwa Narodowego J. Sullivana; Douglas Craig Emhoff - mąż wiceprezydenta C. Harrisa; Robert Kagan – politolog, mąż starszego zastępcy sekretarza stanu W. Nulanda; Edward Price, rzecznik prasowy Departamentu Stanu; Richard/Rachel Levine – Wiceminister Zdrowia; Brian Thomas Moynihan – Prezes i Dyrektor Generalny Bank of America; Mark Zuckerberg (Mark Elliot Zuckerberg) – współzałożyciel i szef zarządu Meta (dawniej Facebook); Kathy Warden, prezes i dyrektor generalny Northrop Grumann Corporation; Phebe Novakovic – Prezes General Dynamics; Michael Petters – prezes Huntington Ingalls Industries; William Brown, prezes L-3 Harris Technologies; Wahid Nawabi, prezes Aerovironment; Roger Krone, prezes Leidos; Horacio Różański, prezes Booz Allen Hamilton; Eilee Drake, prezes Aerojet Rocketdyne; David Deptua - Kierownik „Instytutu Badań Przestrzeni Powietrznej im. Mitchella”; Ryan Roslansky – dyrektor generalny sieci społecznościowej „LinkedIn”; George Stephanopoulos (George Robert Stephanopoulos) - gospodarz kanału telewizyjnego „ABC”; Matthew Kroenig – Zastępca Dyrektora NGO B. Scowcroft Center for Strategic Security NGO; David Ignatius (David Reynolds Ignatius) – dziennikarz, ekspert Wilson Center; Edward Acevedo - Były członek Legislatury Illinois, ekspert Wilson Center; Kevin Rothrock – ekspert Wilson Center, redaktor naczelny anglojęzycznej wersji portalu medialnego Meduza; Bianna Vitalievna Golodryga starsza analityk międzynarodowa w CNN.

Rosja opublikowała też 61 nazwisk kanadyjskich urzędników, wojskowych polityków i przedstawicieli, których objęto sankcjami.

I amerykańska i kanadyjska lista mają być stopniowo rozszerzane.

