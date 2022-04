Rozejm na święta wielkanocne? Wołodymyr Zełenski poinformował o odpowiedzi Rosjan

Wołodymyr Zełenski w mediach społecznościowych na bieżąco relacjonuje kolejne godziny przebiegu wojny. W najnowszym nagraniu, które zostało opublikowane na Facebooku, prezydent Ukrainy wspomniał, że w ostatnich godzinach wizytę w Kijowie złożyli premierzy Hiszpanii i Danii. Wołodymyr Zełenski zaznaczył, że to nie tylko gest wsparcia, ale także sygnał do podejmowania dalszych, konkretnych decyzji, które są potrzebne, aby doprowadzić do zwycięstwa Ukrainy w toczącej się wojnie.

Wojna na Ukrainie. Zełenski wzywa do nakładania kolejnych sankcji na Rosję

Prezydent zaatakowanego przez Rosję kraju wezwał do nałożenia kolejnych sankcji na agresora. Wołodymyr Zełenski podkreślił jednocześnie, że jest wdzięczny partnerom za okazywane wsparcie i w tym kontekście wspomniał o Stanach Zjednoczonych, które wczoraj poinformowały o kolejnej transzy dostaw broni na Ukrainę. Prezydent Ukrainy odniósł się także do rozprzestrzenianych przez stronę rosyjską informacji, jakoby wojska podległe Władimirowi Putinowi przejęły rzekomo kontrolę nad Mariupolem. Prezydent Ukrainy obalił te doniesienia i podkreślił, że miasto wciąż stawia opór.

RELACJA NA ŻYWO Wojna na Ukrainie

Rozejm na święta wielkanocne? Rosjanie odrzucili propozycję

– Niestety Rosja odrzuciła propozycję zawarcia rozejmu wielkanocnego. To bardzo dobrze pokazuje, jak przywódcy tego państwa traktują wiarę chrześcijańską, jedno z najradośniejszych i najważniejszych świąt. Ale zachowujemy nadzieję – nadzieję na pokój, nadzieję, że życie pokona śmierć – powiedział Wołodymyr Zełenski. Wielkanoc prawosławna przypada w tym roku na 24 kwietnia.

Raport Wojna na Ukrainie Otwórz raport