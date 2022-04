Morawiecki na Słowacji: Dziś w spóźniony sposób Europa mówi naszym głosem

Stosujemy jednakową miarę dla wszystkich. Jeżeli ktoś protestuje przeciwko sankcjom na Rosję, to czy są to Niemcy, czy są to Węgrzy, jesteśmy równie oburzeni powiedział podczas wizyty na Słowacji Mateusz Morawiecki.

W piątek 22 kwietnia premier udał się na Słowację na konsultacje międzyrządowe. Mateusz Morawiecki rozmawiał z Eduardem Hegerem przede wszystkim o wojnie na Ukrainie, ale również o współpracy gospodaczej i polityce energetycznej.

- Dzisiaj siła odpowiedzi na to, co dzieje się na Ukrainie, na niebywałą agresję Rosji, zależy w dużym stopniu od siły i spójności głosu właśnie państw Europy Środkowej i Wschodniej, państw które leżą na linii wschodniej NATO, UE - powiedział Mateusz Morawiecki.

Szef polskiego rządu stwierdził, że głos Polski i Słowacji jest tym ważniejszy, im bardziej spójny.

- Trzeba mieć świadomość, że Rosja wprawdzie nie odniosła takich militarnych zwycięstw, jakie planowała na samym początku, ale bynajmniej wojna nie jest jeszcze zakończona. I to bohaterskiej obronie Ukrainy przez Ukraińców zawdzięczamy to, iż dzisiaj wojna toczy się właśnie na wschodniej Ukrainie - podkreślił premier.

Według premiera podstawową intencją Władimira Putina jest odbudowa imperium rosyjskiego.

- Poszerzenie strefy wpływów na Polskę, Słowację, Litwę, Łotwę, Estonię, Finlandię to cel, który byłby realizowany zaraz po zwycięstwie na Ukrainie - zaznaczył polityk PiS dodając, że Rosja nie rozpoczęła tylko wojny militarnej, ale także uderzyła w bezpieczeństwo energetyczne i żywnościowe.

Premier ocenił, że w kwestii wprowadzania sankcji mamy do czynienia z kluczeniem i z kunktatorstwem niektórych państw. - Nie wszyscy w ślad za swoimi obietnicami dotyczącymi dostaw broni chociażby, czy pomocy humanitarnej robią to, co obiecywali wcześniej - powiedział polityk PiS.

Zdaniem Morawieckiego "być z Ukrainą dzisiaj, w tych najczarniejszych czasach, to jest nasz obowiązek". Jak mówił, Ukraina walczy przecież także o pokój w tej części Europy. - Warto, by z tego zdali sobie sprawę nasi przyjaciele na zachód od Odry - dodał.