Tusk kpi z rządowych negocjacji i wbija szpilę TVP. „Czyli PiS to na serio z tym »für Deutschland«”

Już wkrótce pasażerów, szczególnie tych wylatujących i przylatujących do Warszawy mogą czekać spore utrudnienia. Wszystko za sprawą konfliktu między kontrolerami lotów a PAŻP. Mimo kilku rund negocjacji nadal nie udało się zawrzeć porozumienia.

Z Urzędu Lotnictwa Cywilnego i Europejskiej Organizacji ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (Eurocontrol) płyną rozbieżne informacje dotyczące ewentualnego zamknięcia przestrzeni powietrznej nad Polską. Mateusz Morawiecki zapewnił, że przygotowano „bardzo konstruktywną ofertę dla wszystkich, którzy chcą pracować” . Sprawą negocjacji zajmuje się minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. – Zamiast szukać winnych, wolałbym szukać rozwiązania – zapewnił premier.

Strajk kontrolerów. Tusk komentuje

Do konfliktu z kontrolerami lotów nawiązał we wpisie na Twitterze Donald Tusk. Mówią, że najbliższe czynne lotnisko będzie w Berlinie. Czyli PiS to na serio z tym »fur Deutschland« - napisał lider PO na swoim profilu na Twitterze.

Tusk kontra TVP

Przy okazji lider PO nawiązał do słynnego już hasła „fur Deutschland”, które szczególnie upodobała sobie TVP. Tę jedną wyrwaną z kontekstu wypowiedź byłego premiera puszcza się na Woronicza do znudzenia, żeby podkreślić rzekomą uległość czy nawet podległość w kontaktach z niemieckimi politykami. Z archiwalnego wystąpienia Tuska oprócz „fur Deutschland” (dla Niemiec) wyciąga się zresztą jeszcze „danke fur alles” (dziękuję za wszystko).

