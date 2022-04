Francja. Ostatni sondaż przed II turą wyborów. „Nie można powiedzieć, że wszystko już wiemy”

W niedzielę 24 kwietnia Francuzi wybiorą gospodarza Pałacu Elizejskiego na kolejnych 5 lat. W II turze wyborów zmierzą się Emmanuel Macron i Marine Le Pen. Taki sam pojedynek odbył się w 2017 roku. Wówczas zwycięstwo Emmanuela Macrona było znaczące - zdobył 64 proc. głosów.

Francja wybory. Najnowsze sondaże

Tuż przed rozpoczęciem ciszy wyborczej pojawiły się wyniki ostatnich sondaży. W każdym z przeprowadzonych badań prowadzi urzędujący prezydent. Według sondażu Ipsos obecny przywódca Francji może liczyć na 57 proc. głosów a Marine Le Pen 43 proc. Dokładnie takie same wyniki uzyskano w ankiecie OpinionWay. Nieco mniejszą przewagę daje Emmanuelowi Macronowi sondaż Elabe - tutaj różnica głosów między kandydatami wynosi 11 proc. (55,5 do 44,5 proc. na korzyść obecnego prezydenta). Z kolei w badaniu pracowni Ifop i Harris Marine Le Pen przegrywa z Emmanuelem Macronem 10 pkt proc. (45 do 55 proc.).

Zwycięstwo Macrona nie jest pewne?

Chociaż Emmanuel Macron jest zdecydowanym faworytem przed II turą wyborów prezydenckich, dr Łukasz Maślanka z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych podkreśla, że jego zwycięstwo nie jest stuprocentowo pewne. - Wygrana obecnego prezydenta jest bardzo prawdopodobna, ale nie można powiedzieć, że wszystko już wiemy - powiedział w rozmowie z Interią.

Ekspert tłumaczył, że bardzo wiele będzie zależało od mobilizacji elektoratów kandydatów, którzy odpadli w pierwszej turze, zwłaszcza kandydata skrajnej lewicy Jean-Luca Melenchona, który uzyskał rewelacyjny wynik, zdobył 22 proc. głosów i o mało co nie wyprzedził Marine Le Pen.

