Na samym początku warto zaznaczyć, że wszelkie wezwania do poddania Ukrainy pokrywają się z życzeniami Rosji i brzmią jak suflowane przez tamtejszą propagandę. Gazeta „Berliner Zeitung” zgodziła się jednak na publikację listu, w którym niemieckie elity wzywają kanclerza swojego kraju do wpłynięcia na prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Proszą w liście otwartym o szybkie zakończenie wojny poprzez spełnienie życzeń Rosji.

Redakcja gazety zwraca uwagę na fakt, że opisywany tutaj list powstał niejako w kontrze do głównego nurtu w kraju, polegającego na namawianiu władzy do dostarczenia Ukrainie uzbrojenia potrzebnego do skutecznej walki z najeźdźcą. Sygnatariusze apelu stwierdzają (podobnie jak rosyjska propaganda), że poprzez dostawy broni Niemcy i inne kraje NATO stały się „de facto stroną wojny”, a Ukraina została poligonem Rosji i NATO.

W liście podkreśla się, że Ukraina nadal będzie przegrywać, więc lepiej zakończyć jej walkę już teraz niż za jakiś czas. „Pomimo doniesień o sukcesie armii ukraińskiej jest ona daleko w tyle za armią rosyjską i ma niewielkie szanse na wygranie tej wojny” – czytamy.

„Kosztem długotrwałego oporu militarnego, niezależnie od wyniku, będzie więcej zniszczonych miast, wsi i większe straty wśród ukraińskiej ludności. Dostawy broni i wsparcia wojskowego ze strony NATO przedłużają wojnę i sprawiają, że rozwiązanie dyplomatyczne jest odległe” – piszą dalej elity, chcące zmusić ukraińskie wojsko do kapitulacji. Wzywają też do zaprzestania wysyłania broni na Ukrainę. Chcą oddania Rosji Krymu, ogłoszenia neutralności kraju i referendum w sprawie Donbasu.

