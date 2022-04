Szrot: Para prezydencka udzieliła schronienia uchodźcom w jednej ze swoich rezydencji

– Jak będzie się kładł spać, to powinien pamiętać, że o ukaraniu go myśli co najmniej kilkudziesięciu ojców zabitych dzieci – mówił w Polsacie Paweł Szrot, mając na myśli odpowiedzialnego za inwazję na Ukrainę prezydenta Rosji Władimira Putina.

Szef gabinetu Andrzeja Dudy zdradził, że sytuacja za wschodnią granicą Polski omawiana jest na specjalnych naradach Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Ujawnił, że przedstawiane są tam potrzeby Ukraińców oraz możliwości pomocy po stronie polskiej.

Szrot wyjaśnił też, dlaczego Polska nie publikuje dokładnych danych na temat pomocy militarnej udzielanej Ukrainie. Podkreślał, że kraje transparentne w tym zakresie są zwyczajnie w „lepszej sytuacji geopolitycznej” i mogą sobie na to pozwolić. Zapewniał jednak, że polska pomoc jest „niezbędna i adekwatna do sytuacji”.

– Pan prezydent działa też samodzielnie – mówił Szrot. – Małżonka prezydent, pani Agata Kornhauser-Duda prawie codziennie przeprowadza spotkania z uchodźcami w kraju, odbywa też liczne rozmowy ze swoimi partnerkami w Europie i Stanach Zjednoczonych, pozyskując środki na rzecz uchodźców – przekazał. – Para prezydencka udzieliła uchodźcom schronienia w jednej ze swoich rezydencji – dodał.

Premier Morawiecki ujawnił, ile Polska przekazała Ukrainie

Podczas konferencji premier ujawnił, że od początku wojny Polska dostarczyła Ukrainie sprzęt wojskowy o wartości około 7 mld zł, czyli ponad 1,6 mld dolarów. Nie zdradził jednak szczegółów tej pomocy, w tym jakiego rodzaju był to sprzęt.

– Polska przekazała Ukrainie sprzęt wojskowy o wartości ok. 7 mld zł. Poinformował o tym premier Mateusz Morawiecki na konferencji inicjującej akcję „Stop Russia Now” skierowaną do krajów Europy Zachodniej. To ponad 1,6 mld dolarów. Ten sprzęt ratuje ukraińską, polską i europejską suwerenność – napisał na Twitterze Piotr Mueller rzecznik rządu.

Jak mówił podczas konferencji szef rządu, Ukraina walczy z rosyjskim agresorem nie tylko w swoim imieniu, ale też walczy o wolność i pokój w całej Europie.

