Tajemnicza wizyta najważniejszych urzędników USA w Kijowie zakończona. Pierwsza od początku wojny na Ukrainie

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas sobotniej konferencji prasowej poinformował, że Sekretarz Stanu USA Antony Blinken i Sekretarz Obrony Lloyd Austin złożą w niedzielę wizytę w Kijowie. Jakiekolwiek inne informacje o wizycie były jednak utrzymywane w tajemnicy. W poniedziałek nad ranem dziennikarz agencji Associated Press poinformował z granicy polsko-ukraińskiej, że amerykańcy urzędnicy wrócili z podróży do Kijowa. Była to pierwsza wizyta tak ważnych amerykańskich urzędników od początku wojny na Ukrainie.

Blinken i Austin w Kijowie. Obietnica setek milionów dalszej pomocy

Jak informuje AP, w ukraińskiej stolicy przedstawiciele Stanów Zjednoczonych ogłosili kolejną pomoc dla opierającej się rosyjskiej inwazji Ukrainy. Blinken i Austin przekazali prezydentowi Ukrainy Wołodomyrowi Zełenskiemu, że USA zapewnią ponad 300 milionów dolarów finansowania na cele militarne i zatwierdziły sprzedaż amunicji za 165 milionów dolarów.

Ponadto prezydent Joe Biden ma ogłosić wkrótce kandydata na ambasadora na Ukrainie. Ma nią być doświadczona dyplomatka Bridget Brink. Sami amerykańscy dyplomaci, którzy obecnie przebywają w Krakowie, już w nadchodzącym tygodniu powrócą na Ukrainę, na razie do Lwowa. Wkrótce na nowo ma być także otwarta ambasada w Kijowie.

Tajemnicza podróż amerykańskich urzędników do Kijowa

Podróż amerykańskich urzędników była utrzymywana w głębokiej tajemnicy. Jak informuje dziennikarz AP, ze względów bezpieczeństwa, towarzyszący Blinkenowi i Austinowi dziennikarze zostali w Polsce, nie mogąc kontynuować podróży drogą lądową na Ukrainę, a także mieli zakaz podawania, gdzie w południowo-wschodniej znajdował się punkt przesiadkowy Amerykanów.

Z Polski sekretarz Blinken ma wrócić prosto do Waszyngtonu, podczas gdy sekretarz Austin uda się do bazy Ramstein w Niemczech na wtorkowe spotkanie ministrów obrony NATO.

Czytaj też:

NA ŻYWO: Wojna na Ukrainie. Płonie skład paliwa w Rosji. Najnowsze informacje z 25 kwietnia