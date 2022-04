Gorąco na linii Solidarna Polska – PiS. Wójcik odpowiada na ostre słowa Terleckiego

W ubiegłym tygodniu minister Michał Wójcik z Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry przedstawił na konferencji prasowej pomysł zawieszenia płacenia przez Polskę składki do Unii Europejskiej. Według Solidarnej Polski propozycja wynika z „nadzwyczajnej sytuacji”, w której obecnie jesteśmy w związku z napływem uchodźców z Ukrainy.

– To wielki ciężar, który państwa wzięły na siebie, w tym przede wszystkim Polska, ponieważ przez te dwa miesiące do Polski wjechało już prawie 3 mln uchodźców. Wszyscy stanęli na wysokości zadania poza Unią Europejską i Komisją Europejską – mówił, zarzucając, że z Brukseli nie wpłynęło do Polski ani jedno euro przeznaczone bezpośrednio na uchodźców.

Ryszard Terlecki: To głupi pomysł

Na pomysł Solidarnej Polski odpowiedział wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki z PiS.

– Mówienie dziś, że zastosujemy jakieś retorsje czy sankcje wobec Unii, za to, że nie chcą pomagać Ukrainie, wydaje się głupim pomysłem. Nie powinniśmy w tej chwili używać takiego argumentu – powiedział w rozmowie z radiową Jedynką Ryszard Terlecki. – Wiemy dobrze, że Solidarna Polska szuka rozmaitych sposobów, żeby odróżniać się od naszej generalnej linii i znajduje różne luki, w które próbuje się wcisnąć i to jest jedna z nich. Nie uważam, żeby to było pożyteczne, by służyło w jakikolwiek sposób polskiemu rządowi, czy Ukrainie i uchodźcom – dodał.

Pytany o to, czy Solidarna Polska idzie z prawej flanki coraz ostrzej, Ryszard Terlecki stwierdził, że nie wie, czy to jest prawa flanka, czy raczej głupia flanka.

Wójcik odpowiada Terleckiemu: Jestem zaskoczony

O wypowiedź Terleckiego był na antenie Polsat News pytany minister Michał Wójcik.

– Jestem zaskoczony, to rozczarowująca odpowiedź. Marszałek poobrażał wszystkich koalicjantów – ocenił Wójcik. – Ze słów marszałka najbardziej cieszy się Donald Tusk. To były nieroztropne słowa – dodał.

Podkreślił, ze szanuje wicemarszałka Terleckiego, ale zdecydowanie krytykował jego słowa.

– W sytuacji, kiedy opozycja łączy się, żeby odebrać nam władze, nie można doprowadzić do podziałów wewnątrz naszego obozu – kontynuował. – Tego rodzaju nieroztropne słowa wzmacniają opozycję – podkreślił.

Wójcik ocenił też, że jego partia w ostatnich miesiącach „miała rację we wszystkich najważniejszych sprawach toczących się w przestrzeni publicznej”.

Czytaj też:

Tusk o Morawieckim, Ziobrze i Kurskim. „To rakiety batalistyczne Putina”