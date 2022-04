Rzecznik rządu dołącza do grona krytyków pomysłu partii Zbigniewa Ziobry. „To nie jest dobry ruch”

Solidarna Polska w czasie najbliższego posiedzenia rządu ma zaproponować zawieszeni składki członkowskiej, którą nasz kraj wpłaca do Unii Europejskiej. – To nie jest dobry ruch. To jest pomysł, który zupełnie niczego nie zmienia. Nie rozumiem tego, tym bardziej że jest to składane na Radzie Ministrów – skomentował w programie „Tłit” Wirtualnej Polski Piotr Mueller.

Piotr Mueller o płaceniu składki członkowskiej do UE przez Polskę

Rzecznik rządu tłumaczył, że „Polskę obowiązują traktaty unijne dotyczące płacenia składek”. – Oczywiście uważamy, że część instytucji unijnych łamie przepisy traktatów Unii Europejskiej, więc to też stawia nas w takiej sytuacji, w której też zastanawiamy się, jak reagować. Tylko pamiętajmy, że Polska cały czas ze środków unijnych, w sensie liczb bezwzględnych, dostaje najwięcej środków finansowych, niż wpłaca do budżetu UE – mówił.

Mueller dodał, że inne kraju zyskują np. na otwartym rynku czy innych benefitach tego, że Polska się tam znajduje. Rzecznik rządu był sceptycznie nastawiony, aby Rada Ministrów pozytywnie odniosła się do kwestii zaproponowanej przez polityków Solidarnej Polski.

Ryszard Terlecki krytykuje pomysł Zbigniewa Ziobry

Wcześniej w krytycznym tonie wypowiedział się o sprawie Ryszard Terlecki. – Mówienie dziś, że zastosujemy jakieś retorsje czy sankcje wobec Unii, za to, że nie chcą pomagać Ukrainie, wydaje się głupim pomysłem. Nie powinniśmy w tej chwili używać takiego argumentu – powiedział wicemarszałek Sejmu.

– Wiemy dobrze, że Solidarna Polska szuka rozmaitych sposobów, żeby odróżniać się od naszej generalnej linii i znajduje różne luki, w które próbuje się wcisnąć i to jest jedna z nich. Nie uważam, żeby to było pożyteczne, by służyło w jakikolwiek sposób polskiemu rządowi, czy Ukrainie i uchodźcom – zakończył Terlecki.

